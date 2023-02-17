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واشنطن: أكّد سناتور أميركي بارز لوكالة فرانس برس الخميس قبيل سفره إلى ميونيخ لحضور أكبر مؤتمر أمني عالمي أنّ الولايات المتّحدة ستستمرّ في تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا على الرّغم من معارضة قسم من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب لهذا الأمر.

وفي مقابلة مع فرانس برس، قال السناتور الديموقراطي شيلدون وايتهاوس، رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، إنّه سيتوجّه إلى مؤتمر ميوينخ برفقة زميله الجمهوري النافذ ليندسي غراهام من أجل طمأنة حلفاء بلاده إلى أنّ دعم الكونغرس الأميركي لأوكرانيا باقٍ على حاله.

وأضاف "سنقول لهم قبل كلّ شيء إنّ أميركا تدعم أوكرانيا بكلا الحزبين وفي الكونغرس بمجلسيه".

وأوضح أنّ المعارضة التي يبديها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري للاستمرار في تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا هي أمر مبالغ فيه إلى حدّ كبير.

وقال إنّ هؤلاء المشرّعين "يجذبون انتباه وسائل الإعلام، لكنّني أعتقد أنّ الغالبية العظمى منهم، بمن في ذلك الجمهوريون في مجلس النواب، يريدون الاستمرار في دعم أوكرانيا طالما ليست هناك مخاوف تتعلّق بالفساد".

مساهمة الحلفاء

وبالنسبة إلى السناتور عن ولاية رود آيلاند فإنّه "من الممكن" أن يتمّ التوصّل في ميونيخ إلى اتّفاق بشأن تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدراتها على التصدّي للغزو الروسي الذي سيُتمّ الأسبوع المقبل عامه الأول.

لكنّ السناتور الديموقراطي حضّ "حلفاء آخرين" على المساهمة في هذه المساعدات وذلك بهدف إبطال الاتّهامات التي يوجّهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الولايات المتّحدة بأنّها تخوض "حرباً بالوكالة" ضدّ بلاده في أوكرانيا.