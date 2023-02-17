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إيلاف من الرباط : احتضنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية ، الخميس، فعاليات توقيع اتفاق اجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

وتقرر، بموجب هذه الاتفاقية، زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة بـ 2000 درهم (ما يناهز 200 دولار) شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.

كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 1000 درهم (ما يناهز 100 دولار) شهريا في أجور العاملات والعاملين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.

وكتب المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على حسابه بموقع التواصل "فيسبوك"، أن وزارته، ستعمل، في إطار "مواكبة استثمار المقاولات الاعلامية وتقويتها" و"ضمان صحافة جادة ومسؤولة فاعلة ومؤثرة وطنيا ودوليا"، على "تحيين المرسوم المنظم للدعم العمومي، بهدف الرفع من قيمته بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة الميزانية ".

