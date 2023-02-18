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برشلونة: عُثر على لوحتين للفنان الإسباني سلفادور دالي كانت قد سرقتا العام الماضي في برشلونة وتبلغ قيمتهما 300 ألف يورو، وأُعيدتا إلى الجهات التي تملكهما، على ما أفادت السلطات الإسبانية الجمعة.

وكان هذان العملان سُرقا في كانون الثاني/يناير 2022 من شقة تقع في أحد الأحياء الغنية. وأتاح التحقيق تعقب أثر ثلاثة أشقاء متخصصين في عمليات السطو، بحسب بيان للشرطة الإقليمية الكتالونية.

وبعد العثور على العملين، الأول يظهر فلاحين كاتالونيين والثاني راقصين تقليديين من المنطقة، أحضرتهما الشرطة إلى مؤسسة غالا سلفادور دالي ليتحقق خبراء من أصالتهما.

وتمكن المتخصصون بفضل التحليل التقني واستناداً إلى مستندات وفرها أصحاب اللوحتين، من تأكيد أنّ هذين العملين انجزهما الفنان الكتالوني عام 1922 حين كان يبلغ 18 عاماً، على ما أوضحت المؤسسة.

وليست المرة الأولى التي يسرق فيها الأشقاء الثلاثة الذين يبلغون 50 و53 و55 عاماً أعمالاً فنية، فهم معتادون على اقتحام المنازل في ظل غياب أصحابها، وسرقة أعمال فنية ومجموعات من العملات المعدنية وغير ذلك من القطع القديمة.

وسبق أن أوقفوا في أيار/مايو 2022 مع اثنين أخرين، وكانت بحوزتهم خمسة أعمال يُقال إنها لخوان ميرو، إلا أنّه لم يجر التأكد من أصالة هذه الأعمال بعد ولا حتى أُعيدت إلى الجهات التي تملكها، بالإضافة إلى 55 ساعة وقطع فاخرة أخرى.

وأطلق سراح الأشخاص الخمسة بشروط.