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طوكيو: أطلقت كوريا الشمالية السبت ما يُشتبه بأنه صاروخ بالستي سقط على الأرجح في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال كيشيدا في تصريحات للصحافيين "يبدو أن صاروخا بالستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، شرقي هوكايدو"، وذلك بعدما أشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية إلى إمكان سقوط الصاروخ على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الغرب من جزيرة أوشيما الواقعة ضمن نطاق منطقة هوكايدو في شمال اليابان.