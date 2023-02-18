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إيلاف من الرباط:في أعقاب سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية التي تم تسجيلها على مستوى أقاليم ورزازات وزاكورة وتارودانت أعطى الملك محمد السادس تعليماته لمختلف القطاعات المعنية، لتنسيق مجموع الوسائل التي يتعين تعبئتها وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للسكان المتضررين.

ويهم هذا الإجراء كافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية، وخاصة للقرى التالية : امغران وإغرم نوكدال وتلوات وأمرزكان وويسلسات وأنزال ونقوب وتازارين وتانسيفت وترناتا.

وتطبيقا للتعليمات الملكية، ستقدم القوات المسلحة الملكية الدعم اللوجستي، من خلال معداتها الجوية، من أجل تسريع عمليات الإمداد بالمساعدات ونقل العناصر البشرية لخدمة السكان المتضررين.

وأوضح بيان صادر عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لإطلاق عملية مساعدة عاجلة، على إثر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والثلوج الكثيفة التي شهدتها ليلة الـ17 فبراير الجاري، خاصة في أقاليم زاكورة وورزازات وتارودانت.

وتقوم هذه العملية التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على التدخل عن قرب لدى السكان، لا سيما على مستوى القرى الجبلية والنائية، من خلال توفير مساعدات إنسانية عاجلة تتكون من منتجات غذائية وأغطية، فضلا عن مواكبة اجتماعية ملائمة ورعاية طبية على مستوى القرب.

وأوضحت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه سيتم إرسال المساعدات اعتبارا من اليوم (السبت) عن طريق الجو، مسجلة أنه ستتم تعبئة طائرات القوات المسلحة الملكية لهذا الغرض انطلاقا من مطار الدار البيضاء، بالإضافة إلى استخدام المروحيات التي ستتم تعبئتها للوصول إلى المناطق المعزولة. وستتم، حسب المصدر ذاته، تعبئة موارد بشرية وتقنية ولوجستية مهمة.

وخلص بيان مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى أنه سيتم نشر فرق متخصصة تضم مُساعِدات اجتماعيات وأطباء تابعين لها، ستعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية والسلطات المحلية، من أجل الاستجابة لحاجيات المناطق المتضررة في أقاليم زاكورة وورزازات وتارودانت.

وشهدت مناطق متفرقة من المغرب، منذ ثلاثة أيام، خصوصا بأقاليم الحوز وورزازات وزاكورة وتارودانت، تساقطات مطرية وثلجية كبيرة، أدت إلى فيضانات وقطع للطرق وعزل عدد من القرى .

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد حذرت، منذ يوم الأربعاء، من تساقط أمطار قوية، أحيانا رعدية (30 - 150 ملم) بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 100 و150 ملم، تهم كلا من ورزازات وطاطا وتارودانت وزاكورة. كما تحدثت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، عن أمطار قوية أحيانا رعدية (30 - 40 ملم) بكل من الصويرة وأسفي وإنزكان- أيت ملول واشتوكة أيت باها وأكادير إداوتنان وتزنيت وشيشاوة وتارودانت وكلميم وسيدي إفني. وتابعت أن نفس الظاهرة الجوية ستهم كلا من الخميسات وخريبكة والفقيه بن صالح وبرشيد والنواصر وسطات وبنسليمان ومديونة والدار البيضاء والمحمدية والجديدة والرباط.

وبخصوص التساقطات الثلجية، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن النشرة الإنذارية السابقة التي تهم مناطق الأطلس، ستبقى سارية.



كلام الصور:

تساقطات ثلجية بمناطق المغرب الشرقي (من صفحة الإعلامي رضوان الرضواني)



