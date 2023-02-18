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إيلاف من الرباط: اعلنت السفارة المغربية في انقرة أن عدد الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبها الاثنين 6 فبراير الجاري ، ارتفع إلى 19 وفاة.

وذكرت السفارة أنه جرى تسجيل ست وفيات جديدة، تنضاف إلى الوفيات الـ 13 التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريشتر ، ضرب فجر الاثنين قبل الماضي منطقة "بازارجيق" بولاية "قهرمان مرعش" جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات "غازي عنتاب" و"أضنة" و"ملاطيا" و"ديار بكر" و"شانلي أورفا" و"عثمانية"، علاوة على "قهرمان مرعش"، مركز الزلزال.

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.

وبلغت حصيلة الزلزال حتى حدود الساعة، أكثر من 40 ألف قتيل، و108 آلاف مصاب.