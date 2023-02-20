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بروكسل: حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين الصين من تزويد روسيا بالأسلحة للحرب التي تشنها في أوكرانيا بعدما نددت بكين باتهامات أميركية عن إمكان قيامها بتلك الخطوة.

وقال بوريل إنه أبلغ كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إنه "بالنسبة لنا سيكون خطًا أحمر في علاقتنا. وقال لي إنهم لن يقوموا بذلك، وإنهم لا يخططون للقيام بذلك. لكن سنبقى يقظين".