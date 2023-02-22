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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّ السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن ستزور هذا الأسبوع كلاً من ناميبيا وكينيا "لتعزيز الشراكة" بين الولايات المتّحدة والبلدين الأفريقيين.

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب قمة حول أفريقيا استضافها الرئيس جو بايدن في واشنطن في كانون الأول/ديسمبر ودعا خلالها إلى قيام شراكة واسعة مع القارة السمراء.

كما تأتي زيارة السيدة الأميركية الأولى إلى البلدين الأفريقيين في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتعزيز وجودها في القارّة في مواجهة الاستثمارات الصينية المتزايدة فيها.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ زيارة السيدة الأولى ستستمرّ من 22 ولغاية 26 شباط/فبراير، وستتخلّلها اجتماعات ومحادثات تتمحور حول "النساء والشباب، والجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز قيمنا الديموقراطية المشتركة".

وفي بيانه أوضح البيت الأبيض أنّ هذه الزيارة ستكون الأولى للسيدة بايدن إلى ناميبيا والثالثة إلى كينيا.

وفي كينيا، ستتطرّق بايدن في محادثاتها بشكل خاص إلى الجفاف التاريخي الذي يضرب منطقة القرن الأفريقي والذي يعاني بسببه الملايين من الجوع.