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إيلاف من الرياض: كما في 22 فبراير من كل عام، تعم الاحتفالات والنشاطات مختلف المناطق السعودية، إحياءً لذكرى تأسيس المملكة، في ما يسمى "يوم التأسيس". وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ملكيًا في 27 يناير 2022 قضى باعتبار يوم 22 فبراير من كل عام ميلادي عيداً ليوم تأسيس الدولة السعودية. كما قرر الملك سلمان أن يكون يوم التأسيس إجازة رسمية.

تجسد هذه المناسبة الوطنية التي ستقام تحت شعار "يوم بدينا" معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

إرث تاريخي

يفتخر أبناء المملكة بهذا الإرث التاريخي الكبير الذي أسسه الإمام محمد بن سعود في دولة مترامية الأطراف رسمت سجلاً حافلاً لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك تحت حكم الدولة السعودية الأولى مروًرا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود في الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وباني نهضتها والذي ينسب إليه الفضل بعد الله في تطورها ونمائها ووصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من نهضة داخلية ومكانة متميزة عربيًا وإقليميًا وعالميًا، ومن بعده أبنائه الملوك – حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وذكرى يوم التأسيس فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير. وتشهد مدن المملكة بهذه المناسبة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية مجسدة عمق التاريخ السعودي الكبير.

في الرياض

احتفالًا بهذه المناسبة، أعلنت أمانة منطقة الرياض عن باقة من الفعاليات الترفيهية والتراثية متنوّعة في 4 مواقع داخل مدينة الرياض: في حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الروح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل. كما حدّدت الأمانة الأنشطة المصاحبة لفعاليات الاحتفالات والمتمثلة في عرض الراوي وخيمة التصوير، الحرف اليدوية والعروض التصويرية، الأسر المنتجة، وتجربة الأزياء التراثية.

من الفاعليات، "الليوان"، وتقدم على مستوى 14 منطقة. إنها تجسيد للمملكة قبل ثلاثة قرون، فيها الأسواق والأزياء السعودية التقليدية والمسرحيات والمعارض؛ ومسرحية "معلقاتنا امتداد أجداد" الغنائية التي تقدم أحداث تتناول تاريخ المملكة بداية من يوم تأسيسها.

كما تقرر فتح أبواب "بوليفارد رياض سيتي" و "ونتر وندرلاند" أمام المواطنين مجانًا.

وأقام نادي الرياض الأدبي ليلة الثلاثاء ندوة وطنية بهذه المناسبة في مقر هيئة الصحفيين السعوديي، شارك فيها الدكتور زهير الشهري بورقة عنوانها "الإمام محمد بن سعود، قيم وأدوات صناعة التاريخ"، تلته الدكتورة منى الغيث التي تحدثت عن الاحتفاء بيوم التأسيس، ثم الدكتورة سلمى هوساوي وكان حديثها عن "رموز شعار يوم التأسيس والبعد التراثي والحضاري للمملكة". وتطرق الجميع إلى هذا الكيان الشامخ، منذ فترة التأسيس إلى هذا العصر الزاخر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وما تتميز به بلادنا من بعد تاريخي وحضاري وثقافي منذ أقدم العصور.

في جدة والمدينة المنورة

قال محمد البقمي، المتحدث باسم أمانة المدينة، إن الأمانة استعدت بعدد من الفعاليات لذكرى يوم التأسيس مع مراعاة كافة التنظيمات. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن البقمي قوله إن الأمانة هيأت تهيئه المرافق العامة والشوارع في مدينة جدة للاحتفال بهذا اليوم، "حيث بدأت الاستعدادات بنشر التهاني عبر لوحات الطرق وأيضًا تزيين الشوارع بالأعلام وإضاءة المرافق العامة إحياء لهذه الذكرى الغالية"، مشيرًا إلى تنظم العديد من الفعاليات في هذه المناسبة تصل إلى أكثر من 40 فعالية ومبادرة تم مراعاة توزيعها على المدينة.

إلى ذلك، تَشهد المدينة المنورة فعاليات وبرامج ثقافية وعروضًا رياضية ومجتمعية منوعة تعكس الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد إلى ثلاثة قرون، وماضيها الأصيل، وحاضرها الزاهر، والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخطاه الحثيثة نحو مستقبل مشرق.

في حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، تقام فعالية "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة وتشمل أنشطةً وفعاليات تُحاكي أساليب الحياة قديمًا، من خلال حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية والعروض المسرحية التاريخية، إضافة إلى عروض الجوالة، والفلكلور الشعبي.

ويواكب مركز المدينة للفنون يوم التأسيس بفعاليات وأنشطة يقيمها المركز، تشمل ورشًا فنية، وأنشطة منوعة تقام في الحديقة المركزية، بمشاركة عدد من محترفي وهواة الفن التشكيلي من أبناء وبنات الوطن، إلى جانب برامج وفعاليات مماثلة تنظمها جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة في عدة أحياء، بمشاركة مجتمعية واسعة، تشمل أنشطة فنية وثقافية ورياضية للعائلات والأطفال.