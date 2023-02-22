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مجرد طرح هذا السؤال يشير إلى تحول مدمر في السياسة الأوروبية.

إيلاف من بيروت: كانت روسيا قوة عظمى بشكل ما منذ القرن السابع عشر، حيث لعبت الإمبراطورية الروسية ثم الاتحاد السوفياتي في ما بعد دورًا رئيسيًا في السياسة الأوروبية. مع ذلك، تضاءل نفوذ روسيا، وفي السنوات العشرون الأولى من القرن العشرين، فقدت الإمبراطورية الروسية معظم أراضيها الغربية بعد تعرضها لسلسلة من الهزائم على يد اليابان وألمانيا وبولندا.

قوضت الثورة الروسية القوة الناعمة التي بناها القياصرة الروس بعناية شديدة على مدى قرون، على الرغم من أن الاتحاد السوفياتي طور جاذبيته الأيديولوجية. فرض انهيار الاتحاد السوفياتي قيودًا شديدة على روسيا، لكن الانتعاش الاقتصادي والسياسي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جعل موسكو مرة أخرى مركزًا للتأثير العالمي. والآن، بمرور عام على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أما زالت روسيا بين أقوى دول العالم؟

قوة عسكرية مترنحة

قواها الجوية والبرية كبيرة ومتطورة بشكل معقول. لكن في الوقت نفسه، من الناحية التقليدية، أصبحت روسيا بوضوح قوة من الدرجة الثانية، وهي أدنى مرتبة بوضوح من الصين والولايات المتحدة والقدرات العسكرية المتراكمة للاتحاد الأوروبي. لا تستطيع القوات البرية الروسية تدمير الجيش الأوكراني في ساحة المعركة، ولا يمكن لقواتها الجوية أن تفرض التفوق الجوي على البلاد. في المجال البحري، يبدو من غير المرجح أن تتعافى البحرية الروسية في أي وقت قريب من حالة الاضمحلال التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي. انهار بناء السفن الحربية الروسية تمامًا، وبالنظر إلى متطلبات الحرب في أوكرانيا، يبدو من غير المحتمل أن ترى القوة البحرية الروسية الكثير في طريق اهتمام الكرملين. والأسوأ من ذلك، أن وصول روسيا إلى اثنين من مناطق النفوذ الأربعة الرئيسية (بحر البلطيق والبحر الأسود) أصبح الآن موضع تساؤل عميق.

تظل الأسلحة النووية الروسية أهم ميزة عسكرية. ليس لدى روسيا أسوأ من ثاني أخطر ترسانة نووية في العالم. حتى في الوقت الذي تكافح فيه روسيا بقوة لفرض إرادتها على أوكرانيا، فقد ضمنت الأسلحة النووية بقاء الناتو على الهامش. لكن ميزة روسيا هنا تتضاءل على الأرجح. تعمل الصين على بناء قوتها النووية، في المقام الأول في إشارة إلى الولايات المتحدة ولكن ضمنًا إشارة إلى أن بكين لم تعد مهتمة بوضع نووي من الدرجة الثانية. لقد أحبط غزو أوكرانيا الآمال الضعيفة في أن تتخلى بريطانيا أو فرنسا عن أجهزتها النووية، وأعطى دولًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية حافزًا أكبر للانضمام إلى النادي النووي .

لذا، بينما تظل روسيا قوية، تتطلع إلى المستقبل حيث ستكون عضوًا أقل شهرة في نادٍ أكبر.

اكتساب القوة الاقتصادية

مؤكد أن آفاق التجارة الروسية تضاءلت منذ بداية الحرب. إذا كان تصدير الطاقة والموارد إلى شركائها الحاليين أكثر ربحية من التصدير إلى أوروبا، لكان التحول قد حدث منذ وقت طويل. لم تقطع العقوبات آلة الحرب الروسية وألحقت أضرارًا متوسطة فقط باقتصادها المحلي، ولكن من خلال إقامة حاجز بين الصناعة الروسية والاقتصاد التكنولوجي العالمي، فقد حدت بالتأكيد من احتمالات النمو الاقتصادي الروسي على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، فإن العقوبات المالية لديها خيارات محدودة لرأس المال الروسي والاستثمار الأجنبي.

مع ذلك، تبقى روسيا تتمتع باقتصاد كبير وتتمتع بوفرة الموارد. مسألة ما إذا كان بإمكانها استعادة قدر من القوة الصناعية هي مسألة مختلفة، وربما تعتمد على مدى ارتباط روسيا بعمق باقتصادات الصين والهند وباقي دولها في الخارج.

إذا كانت روسيا تريد أن تستمر كقوة عظمى، بصرف النظر عن مجرد دولة إقليمية مؤثرة، فعليها أن تفعل شيئًا حيال حالة صناعاتها عالية التقنية.

قوة سياسية واجتماعية

يصعب تقييم مدى النفوذ الدبلوماسي والسياسي لروسيا حول العالم. أضرت الحرب على أوكرانيا بلا شك بسمعة روسيا في بعض أجزاء العالم، لا سيما في أوروبا، لكن تأثيرها كان أقل في جنوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. إن التبشير الإيديولوجي الروسي، مع تمثيل بوتين للنظام باعتباره منارة ضد الليبرالية، قد وجد أيضًا مؤيدين مستعدين في الغرب وأماكن أخرى.

إقليمياً، لم تتخلّ روسيا بالتأكيد عن أحلامها بالإمبراطورية، وحتى مع انحراف آسيا الوسطى منذ بداية الحرب، ظل نفوذ موسكو قائماً. إن دولة بحجم روسيا يمكنها الحفاظ على موقع مهيمن على السياسة والاقتصاد للعديد من جيرانها هي تقريبًا بحكم التعريف قوة عظمى. وبالطبع، تحتفظ روسيا بمقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يظل رصيدًا دبلوماسيًا حقيقيًا ومؤشرًا رئيسيًا على وضع القوة العظمى.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها روبرت فارلي ونشرها موقع "1945" الأميركي