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وارسو: قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء في كلمة ألقاها في بولندا قبيل الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا إن "أوكرانيا لن تكون أبداً انتصاراً لروسيا".

وأكد بايدن متوجّهاً إلى حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو "إن ديكتاتوراً عازماً على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبداً من اخضاع شعب تواق للحرية، والوحشية لن تسحق أبداً إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبداً انتصاراً لروسيا".

وقال بايدن غداة زيارته غير المعلنة للعاصمة الأوكرانية "كييف قوية كييف أبية وشامخة والأهم كييف حرة".

ورد بايدن على الخطاب المناهض للغرب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الثلاثاء مؤكداً أن "الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال بوتين اليوم".

وتابع يقول "ملايين المواطنين الروس جل ما يريدون هو العيش بسلام مع جيرانهم، ليسوا العدو".

وأكد بايدن دعم الغرب المتواصل لأوكرانيا.

وأوضح أن بوتين "ظن أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديموقراطيات ضعفاء لكنّه اصطدم بالإرادة الحديد للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف".

وأضاف "ليكن ذلك واضحا دعمنا لأوكرانيا لن يضعف وحلف شمال الأطلسي لن ينقسم ولن يتعب".

وزيارة بايدن الرسمية إلى بولندا هي الثانية له في غضون 12 شهرا.

ويلتقي الأربعاء في وارسو قادة تسع دول تقع على جناح الناتو الشرقي.