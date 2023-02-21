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موسكو: أعلن الكرملين الثلاثاء أنه يتابع "عن كثب" زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا وبولندا، مشيراً إلى أنّها "لا تؤثّر" على السياسة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع القناة الروسية العامة "بيرفي كانال"، "لقد تابعنا بطبيعة الحال (زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا الاثنين) باهتمام، وسنراقب عن كثب ما يحدث في بولندا اليوم".