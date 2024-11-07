إيلاف من لندن: أعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن إلغاء جميع رحلاتها إلى وجهتين شهيرتين، ومن بين الأقدم في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى، وهما البحرين والكويت، وذلك اعتبارًا من أوائل العام المقبل، بسبب المشاكل المستمرة في محركات رولز رويس التي تعمل على تشغيل أسطول طائرات بوينج 787 دريملاينر التابعة للشركة.

الخطوط الجوية البريطانية تسير رحلاتها إلى البحرين منذ 92 عاماً، وصوب الكويت منذ و63 عاماً.

وتأتي قرارات تخفيض الرحلات والوجهات المسارات في الأخيرة في أعقاب البيانات الأخيرة من شركة الطيران المتعثرة بأنها لن تخدم دالاس فورت وورث اعتبارا من صيف 2025، وستخفض عدد الرحلات الجوية التي تقوم بها إلى ميامي.

مع عدم وجود نهاية في الأفق لمشاكل محركات رولز رويس التي تواجهها الخطوط الجوية البريطانية ومشاكل الصيانة المستمرة التي تؤثر بشكل خطير على أسطولها من طائرات إيرباص إيه 380 العملاقة، تقول شركة الطيران الآن إنها اضطرت إلى تقليص جدول رحلاتها بشكل أكبر.

وبعد مراجعة، قررت شركة الطيران أن البحرين والكويت ليستا قابلتين للاستمرار تجاريا، وأن طاقم الطائرة الذي كان يعمل في المنطقة لعقود من الزمن قد يصبح الآن عرضة للتسريح.

وفي الشهر الماضي، انتقدت شركة الطيران شركة رولز رويس بسبب المشكلات الحالية، قائلة إنها أبلغت الشركة المصنعة للمحركات "بتأثير مشكلاتها على جدول رحلاتنا وعملائنا، وطلبت منها الاطمئنان إلى حل سريع وموثوق به".

وقال رينيه دي جروت، كبير مسؤولي العمليات في الخطوط الجوية البريطانية، للموظفين في البداية إن عمليات الإلغاء بسبب مشكلات رولز رويس من المتوقع أن تستمر لمدة 10 أيام تقريبا حيث قامت شركة الطيران بإلغاء حجوزات في وقت قصير على العديد من الطرق، بما في ذلك الدوحة.

لكن يبدو الآن أن مشكلات سلسلة التوريد التي تعاني منها شركتا رولز رويس والخطوط البريطانية من المقرر أن تستمر لفترة أطول بكثير مما تصوره دي جروت سابقا.