إيلاف من لندن: مدشنا تعيين أركان إدارته، أعلن دونالد ترامب عن تعيين سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.

وفي بيان، قال الرئيس المنتخب إن السيدة وايلز، التي كانت مديرة حملته، ساعدته "في تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي".

كما قال إنها كانت "جزءًا لا يتجزأ" من حملتيه في عامي 2016 و2020.

وقال ترامب: "سوزي قوية وذكية ومبتكرة وتحظى بإعجاب واحترام الجميع. ستواصل سوزي العمل بلا كلل لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

"إنه لشرف مستحق أن يكون لدينا سوزي كأول رئيسة لموظفي البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة. ليس لدي أدنى شك في أنها ستجعل بلادنا فخورة".