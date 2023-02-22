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إيلاف من بيروت: الأمور سيئة جداً فلا يمكن أن تزداد سوءًا. إنه قول مأثور يبدو أنه صدق في سوريا وتركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية (في الواقع، في السنوات القليلة الماضية، بالنسبة لسريا). بعد أسبوعين فقط من زلزالين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا، وخلفا ما لا يقل عن 47 ألف قتيل، هز زلزال قوي آخر المنطقة نفسها الاثنين. وبلغت قوة هذا الزلزال الأخير، الذي كان مركزه في مقاطعة هاتاي الحدودية بجنوب تركيا، 6.4 درجة - أصغر من الزلزالين الذين بلغت قوتهما 7.8 و 7.5 درجات على التوالي في 6 فبراير، لكنها لا تزال كبيرة بما يكفي لإحداث أضرار جسيمة. وقت كتابة هذا التقرير، لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم في الزلزال الأخير، وجرح المئات وحوصر آخرون تحت أنقاض المباني المنهارة حديثًا.

أخبار مروعة

بغض النظر عن المدى الكامل للضرر الناجم عن هذا الزلزال الأخير - الذي أعقبه بعد دقائق هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.8 درجات وأثار مخاوف (لا أساس لها) من حدوث تسونامي - فهذه كلها أخبار مروعة لشعب أنطاكيا في تركيا، المدينة التاريخية الكبرى التي كانت محطمة بالفعل من قبل الزلازل الأولى منذ أسبوعين.

شمال غرب سوريا ليس أفضل حالاً. تمامًا كما بدأ الحد الأدنى من المساعدات بالتدفق إلى هذا السكان الذين طالت معاناتهم - والذين نزحوا بالفعل عشرات المرات بسبب الحرب، ويعيشون في منازل مليئة بالقذائف حتى قبل وقوع الزلزال، معتمدين على المتطوعين لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض - اهتزت الأساسات مرة أخرى. في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، الخوف واضح أيضًا. وقفت حشود من الأهالي مرعوبة في شوارع دمشق وحلب، غير قادرين على إيجاد ملجأ حتى في منازلهم وسط الشتاء. وقالت محطة إذاعية محلية، شام إف إم، إن امرأة مسنة في حماة توفيت بنوبة قلبية ناجمة عن الخوف والصدمة من الزلزال.

هذا التجدد للكارثة والمعاناة، النكبة بعد النكبة، في هذه المنطقة غير المحظوظة، يمكن أن يختبر حتى أكثر المتفائلين حماسة، وفي الحقيقة يشعر بالسادية حتى للتأريخ. فكما كتب المفكر السعودي سلطان العامر على تويتر: "يحتاج المرء إلى درجة عالية من الإيمان بأن الله يرحم بعد ما حدث وما زال يحدث في سوريا: كيف ينتصر الطاغية؟ كيف يمكن للزلزال أن يضرب خصومه؟ ولماذا كانت نتيجة الزلزال قيام الحكومات بتطبيع العلاقات معه؟" يبدو بالفعل أن هناك شخصية واحدة تمكنت من الاستفادة من معاناة الشعب السوري. إنه بشار الأسد الذي استطاع ببراعة انتزاع كل تنازل ممكن والاستفادة من كل كارثة حدثت لشعبه.

ينعشه عدد القتلى

ارتفعت حظوظ الأسد مع ارتفاع عدد القتلى. لم يكن رئيس النظام السوري في البلاد خلال هذا الزلزال الأخير، وقد كان في الواقع مبتهجًا بالسير على السجادة الحمراء في سلطنة عمان، حيث كان يتم تكريمه في زيارة رسمية، هي الأولى منذ الزلزال، والتي بدا أنها مرت بها. لا علاقة له باحتمال مساعدة مواطنيه على تجاوز آثار الهزات الأرضية. وبدلاً من ذلك، كانت الزيارة نذيرًا لما سيأتي - تقارب أوسع مع نظامه من قبل جيرانه، حيث كان الزلزال وحالات الطوارئ الإنسانية فيه ذريعة مناسبة لتأثيره.

عمان هي قناة مثالية لحل الأزمات الإقليمية. رفضت أن تنحاز إلى أي طرف في المواجهات المختلفة التي ابتليت بها المنطقة، وهو الموقف الذي سمح لها بدور الوسيط في بعض الجهود الدبلوماسية الأكثر أهمية في العقد الماضي، مثل المفاوضات النووية المبكرة بين إيران والولايات المتحدة تحت إدارة أوباما. إذا كانت هناك أي شكوك في أن العالم العربي ودول أخرى مستعدة لاحتضان الأسد مرة أخرى، فقد دفعتهم تعليقات وزير الخارجية السعودي، الذي قال في مؤتمر أمني في ميونيخ في نهاية الأسبوع: "في العالم العربي، هناك إجماع متزايد على أن الوضع الراهن غير قابل للتطبيق"، وأن الزلزال استلزم نهجًا جديدًا لمعالجة القضايا الإنسانية وقضايا اللاجئين.

إن تحفظ السعودية - تجنب التطبيع الكامل، والسماح للقوى الإقليمية الأخرى بالمضي قدمًا بدلاً من ذلك، مع الحفاظ على الاتصال عبر القنوات الخلفية - يعكس نهجها في التطبيع مع إسرائيل، حيث تحافظ على موقفها الراسخ بأنها لن تقدم سوى علاقات كاملة في مقابل حل للأزمة الفلسطينية، على الرغم من إقامة حلفاء مثل الإمارات والبحرين والمغرب علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وامتنع وزير الخارجية السعودي عن الإفصاح عما إذا كان سيزور دمشق بنفسه، على الرغم من الزيارات الأخيرة لنظيريه الأردني والإماراتي، حيث أعلنت الإمارات على وجه الخصوص عن حزم مساعدات ضخمة لضحايا زلزال سوريا بضجة كبيرة. والأهم من ذلك كان إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في الشهر الماضي إنه مستعد لمقابلة الأسد "من أجل السلام"، كجزء من مبادرة روسية لإنهاء الحرب في سوريا شهدت لقاء وزيري الدفاع ورؤساء المخابرات في كلا البلدين بعد اجتماع عقد من دعم تركيا للمعارضة التي تقاتل لإسقاط الأسد. في الواقع، أدى تحول أردوغان إلى تنشيط الدبلوماسية الإقليمية لإعادة الأسد إلى العالم.

دوافع خفية

مع الأزمة الأخيرة، مرجح أن يستمر الاحتضان الدولي للنظام السوري. لدى أنقرة، بالطبع، دوافع خفية لعقد صفقة مع الأسد، فقد تم إلقاء اللوم على اللاجئين السوريين في مشاكل تركيا الاقتصادية وانهيار عملتها، وكلاهما في الواقع ناتج إلى حد كبير عن سوء إدارة الحكومة. ساهم هذا التصور في التراجع البطيء لحزب أردوغان في الانتخابات الأخيرة، وهي قضية تزداد إلحاحًا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة هذا الصيف (تعهد خصومه القوميون والعلمانيون منذ سنوات بالسعي للتوصل إلى اتفاق مع الأسد لحل أزمة اللاجئين).

تأمل دول الخليج أيضًا في إبعاد الأسد تدريجياً عن دائرة النفوذ الإيراني، وهو نهج فشل في الماضي. بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في عام 2005، انضم حلفاء خليجيون أولاً إلى عزل الأسد، الذي أُلقي عليه باللوم في التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء. لكن مع تنامي نفوذ حزب الله وترسيخ التحالف بين سوريا وإيران، سعت دول الخليج بعد ذلك إلى التقارب مع الأسد، وبلغت ذروتها في قمة تاريخية في بيروت بين العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السوري في عام 2010. فشل التأثير المأمول لهذه الجهود الدبلوماسية ليتجسد بعد عام عندما بدأت الانتفاضة والصراع اللاحق في سوريا.

فرصة مثالية

مهما كانت أسباب هذا التقارب، فإن الزلازل فرصة مثالية لإخفائها في لباس الإنسانية. بدأ هذا الدفع بعد الزلزال بوقت قصير، عندما لجأ مؤيدو التطبيع إلى وسائل التواصل الاجتماعي للادعاء بأن العقوبات المفروضة على نظام الأسد تجعل من المستحيل تقديم المساعدة إلى السوريين العاديين في أعقاب الزلزال مباشرة - وهو قلق لم يمتد إلى أولئك الذين يعيشون في سوريا. المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الشمال الغربي مثل إدلب، حيث أعيقت المساعدات عبر المعبر الحدودي مع تركيا بسبب الفشل الذريع لبيروقراطية الأمم المتحدة.

وهكذا نجد أنفسنا في وضع غريب حيث يكون الرجل الذي أشرف على تدمير بلاده ومقتل نصف مليون من أبناء وطنه بجميع أشكال القتل هو المستفيد الوحيد من مصيبة عصفت بشعبه مرة أخرى. في الواقع، بالكاد يبدو الأسد كقائد أعلى يحزن على الآلاف الذين لقوا حتفهم في الزلزال: إنه مبتهج ويبتسم بلا كلل في زياراته للملاجئ والدول الأجنبية على حد سواء.

لكن ربما يكون الدرس المستفاد من كل هذا هو مدى كون السوريين وحدهم. ينام سكان مدن مثل حلب في سياراتهم في الشتاء البارد، ولم يتبق سوى القليل من الدولة لمساعدتهم على التعافي والعيش من جديد. لم يكن هناك شيء طبيعي في حياتهم قبل الزلزال، ناهيك عن بعده. في غضون ذلك، في إدلب، تخلت القوى الدولية حتى عن التظاهر بالرعاية الكافية لإرسال المساعدات أو مساعدة الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض. بقوا وحدهم، بينما يشرب الرئيس عصير الليمون.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن