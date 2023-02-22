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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): اتّهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأربعاء الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا.

وقال السفير في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة إن دول الغرب "ترغب بإلحاق الهزيمة بروسيا بشتى الطرق الممكنة"، وأشار إلى استعداد هذه الدول في هذا الإطار "ليس فقط للتضحية بأوكرانيا بل لإغراق العالم بأسره" في الحرب.