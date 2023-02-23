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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة "واسعة النطاق" على روسيا، وذلك عشية الذكرى الأولى لغزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار خلال مؤتمر صحافي إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ستكون الحرب في أوكرانيا أهم عناوين قمة افتراضية لمجموعة السبع الجمعة سيشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في هذا الصدد، أضافت جان بيار "سيناقش القادة كيفية مواصلة دعمنا لأوكرانيا".

إلا أنها لم تكشف ما إذا كان أعضاء مجموعة السبع سيتبنّون الإجراءات الأميركية.

من بين الأهداف المحددة للعقوبات البنوك والكيانات التي تساعد موسكو على التهرّب من العقوبات المفروضة في أعقاب الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.

وأضافت جان بيار أن الولايات المتحدة ستستهدف البنوك الروسية وصناعة الدفاع، وكذلك "جهات فاعلة في دول ثالثة تحاول التهرب من عقوباتنا".

وتابعت المتحدثة "سنعلن أيضا عن مساعدات اقتصادية جديدة في مجالي الطاقة والأمن لمساعدة الأوكرانيين على مواصلة النجاح وحماية الناس من العدوان الروسي، وتمكين الحكومة الأوكرانية من توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة".