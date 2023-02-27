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موسكو: طالبت النيابة الاثنين في بيلاروسيا بالسجن 19 عاماً بحق المعارضة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تحاكم غيابياً منذ كانون الثاني/يناير في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، وسط قمع شامل لاسكات الانتقادات لنظام الكسندر لوكاشينكو.

تيخانوفسكايا (40 عاماً) اللاجئة في ليتوانيا مستهدفة بعشرات التهم خصوصاً تهمة الخيانة العظمى و"التآمر للاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري".

وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية أن النيابة طلبت خلال جلسة استماع الاثنين في محكمة في مينسك عقوبة السجن 19 عاماً بحقها.

وأضافت الوكالة أنه تم طلب عقوبة مماثلة بحق شخصية معارضة أخرى في المنفى بافيل لاتوشكو وزير الثقافة السابق والمدير السابق للمسرح الأكاديمي الحكومي في بيلاروس.

سفيتلانا تيخانوفسكايا التي ترشحت للرئاسة في بيلاروسيا عام 2020 بدلاً من زوجها المسجون سيرغيي تيخانوفسكي، حشدت خلال الحملة جماهير من جميع أنحاء البلاد مما أثار أملاً بالتغيير.