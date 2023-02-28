قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن إسرائيلياً قُتل الإثنين في أعمال عنف وقعت في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة يحمل أيضًا الجنسية الأميركية.

وقال برايس "ندين القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا تفيد معلوماتنا بأنه مواطن أميركي أيضاً".

ولم يكشف برايس هوية القتيل، لكن السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدز أشار في تغريدة إلى أنه رجل.

وجاء في تغريدة نايدز "يمكنني أن أؤكد أن مواطناً أميركياً قُتل في واحد من الهجمات الإرهابية في الضفة الغربية"، مضيفاً "أصلي لعائلته ".

ودعا برايس إسرائيل إلى اتّخاذ خطوات ضد المستوطنين الذين يقفون وراء أعمال العنف كما والمشتبه بهم في مقتل الإسرائيليين.

وتابع برايس "ندين أيضاً العنف العشوائي الواسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في أعقاب عمليات القتل".

أفعال غير مقبولة

بحسب برايس قُتل فلسطيني وأصيب 300 في هجوم شنّه مستوطنون إسرائيليون تم خلاله إحراق أبنية وسيارات.

وقال برايس "هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق".

وأكد أن واشنطن تثمّن الدعوات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ من أجل وقف كل أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون.

ودعا المتحدث "الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان مساءلة كاملة للمسؤولين عن هذه الهجمات وملاحقتهم قضائيا".

وقال برايس "يجب السعي إلى المساءلة والعدالة بالقدر نفسه من الصرامة في جميع حالات العنف المتطرف".