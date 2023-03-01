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طهران: طردت إيران دبلوماسيَين ألمانيَين معتمدَين في طهران ردا على إجراء مماثل في حق دبلوماسيين إيرانيًين قررت برلين طردهما في 22 شباط/فبراير بعد صدور حكم الاعدام على مواطن إيراني-ألماني على ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.

وأفادت الوزارة في بيان عن "طرد دبلوماسيين ألمانيين لاعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما إثر تدخلات (..) للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية" الإيرانية.

وكانت برلين أعلنت في 22 شباط/فبراير طرد دبلوماسيين إيرانيين واصفة الحكم على المعارض جمشيد شارمهد البالغ 67 عاما بالاعدام بأنه "غير مقبول بتاتاً".

واتهم هذا الأخير بالمشاركة في اعتداء على مسجد في شيراز في جنوب إيران أسفر عن سقوط 14 قتيلا في نيسان/أبريل 2008.

وأخذ عليه القضاء أيضاً إقامة علاقات "مع ضباط في مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" و"محاولة الاتصال بعملاء من الموساد الإسرائيلي".

ودحض داعمو شارمهد في المانيا هذه الاتهامات ودعوا برلين إلى "التحرك فورا لانقاذ حياته".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان الأربعاء ان "جمهورية إيران الإسلامية ستتحرك بحزم ضد اي طلب مبالغ به" بشأن هذا الحكم.

وتحتجز إيران ما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضاً فيما لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.