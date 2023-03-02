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إيلاف من الرباط: عقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي ، الخميس، بالعاصمة الإيطالية روما، لقاء مع أندري ريكاردي وزير التعاون الدولي الايطالي السابق ومؤسس المنظمة الدولية غير الحكومية "سانت إيجيديو".

وتناول اللقاء فرص تعميق التعاون بين المنظمة والوزارة على مستوى الملتقيات والمؤتمرات الدولية، ودعم قدرات الوزارة في التكوين في مجال العدالة، الذي يفتحه المغرب في وجه مهنيي العدالة من الدول العربية والأفريقية.

وبسط المسؤول المغربي لمؤسس المنظمة الإيطالية الأدوار الكبيرة والمهمة التي لعبها المغرب، ليس داخل المملكة فقط، بل في المنطقة المتوسطية ككل، حيث بات نموذجاً للدول الكبيرة التي قامت بإصلاحات مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والديمقراطي والحقوقي في المنطقة وفي العالم ككل. كما تناول اللقاء التطور التشريعي بالمملكة في التعاطي مع عقوبة الإعدام، وأشار في هذا الإطار لأهمية العفو الملكي في التقليص والحد من هذه العقوبة.

كما تطرق الجانبان للتنوع الثقافي الذي تزخر به المملكة، كأرض للسلام والتسامح والانفتاح على جميع الثقافات بالعالم.

وأشاد مؤسس "سانت إيجيديو" بالدور الكبير الذي لعبته المملكة المغربية في تكوين أئمة أفارقة، ومنحهم تكوينا دينياً سليماً ومنفتحاً يساهم في نشر الإسلام المعتدل.



