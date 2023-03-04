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بوغوتا: نبه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة إلى تصاعد أعمال العنف في كولومبيا عام 2022 ، واصفاً مقتل 116 ناشطاً بالأمر "الخطير"، وهو عدد قياسي منذ عام 2017.

سجلت البلاد ارتفاعًا في الاعتداءات الدامية على نشطاء للعام الثاني على التوالي، حيث ناهزت مستويات العنف في عام 2017 ، عندما سلم مقاتلو "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك) أسلحتهم تنفيذاً لاتفاق السلام المبرم مع الحكومة الكولومبية، وتم فيه تسجيل 120 جريمة قتل.

قالت جولييت دي ريفييرو، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كولومبيا "لا يزال الوضع خطيرًا للغاية في البلاد، وأنا أحيي ذكرى الضحايا (...). في عام 2022 ، كانت هناك مستويات عالية من المجازر (و) جرائم القتل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

جرائم قتل

سجلت المفوضية التابعة للأمم المتحدة 92 مجزرة في 2022، مقابل 78 في العام السابق و 76 في عام 2020. وهكذا قُتل ما لا يقل عن 321 شخصًا في هذه الاعتداءات في عام 2022.

كما ارتفع عدد النازحين مع حوالى 72 ألف شخص في عام 2021 و 82 ألفًا وفقًا لآخر دراسة، كما أن غالبيتهم (65 بالمئة) هم من السكان الأصليين أو من أصل أفريقي.

وتجاوز عدد جرائم قتل المدافعين عن حقوق الإنسان البالغ 116، أيضاً المئة حالة المسجلة في الدراسة السابقة والـ94 جريمة قتل في عام 2020.

وتجاوز العدد مئة ضحية آخر مرة في 2017، وهو العام الذي تم فيه نزع سلاح "فارك".

وإذ قللت الاتفاقية التاريخية الموقعة في عام 2017 بين "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" والحكومة الكولومبية من حدة القتال، إلا أن حرب العصابات والقوات شبه العسكرية وتجارة المخدرات لا تزال ناشطة في أنحاء مختلفة من البلاد.

يحاول الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو المنتخب في صيف عام 2022 ، إيجاد حل تفاوضي لهذا النزاع المتعدد الأشكال الذي يشارك فيه عدداً كبيراً من الجماعات المسلحة التي غالباً ما تكون منخرطة في تجارة المخدرات المدرة للأرباح.