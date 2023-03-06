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نواكشوط: فرّ أربعة جهاديين مساء الأحد من سجن في نواكشوط عاصمة موريتانيا، أثناء عملية أدت إلى مقتل عنصرَي أمن، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان "عند الساعة 21,00 في 5 آذار/مارس 2023، نجح أربعة إرهابيين في الفرار من سجن نواكشوط المركزي بعد أن هاجموا الحرّاس، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار" قُتل خلاله "عنصران من الحرس الوطني" وجُرح آخران.

ولم يتم الكشف عن هوية الهاربين.

وأفاد مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته أنّ اثنين منهم محكوم عليهما بالإعدام، بينما ينتظر الآخران المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّ العثور على مركبتهم في شمال شرق نواكشوط.

لم يتم تطبيق عقوبة الإعدام في موريتانيا منذ العام 1987.

وقالت الوزارة إنّ "الحرس الوطني عزّز سيطرته على السجن وبدأ فوراً في تعقّب الهاربين من أجل القبض عليهم في أسرع وقت ممكن"، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات يمكن أن تُسهم في توقيفهم.

وتقع موريتانيا على الحدود مع مالي، حيث اندلع تمرّد جهادي في العام 2012، قبل أن يمتدّ إلى دول أخرى في منطقة الساحل. ومع ذلك، لم تكن هناك هجمات جهادية في موريتانيا منذ العام 2011.