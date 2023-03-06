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إيلاف من لندن: في خطوة لتمتين وتعزيز التعاون العسكري في حلف الناتو، ستنفذ بريطانيا وألمانيا عمليات ومناورات مشتركة فوق إستونيا لأول مرة.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه سيتم إرسال حوالي 300 فرد من سلاح الجو الملكي من 140 جناح جوي استكشافي إلى دولة البلطيق - التي تشترك في الحدود مع روسيا - لقيادة عمليات الشرطة الجوية لحلف الناتو.

وسيعمل الطيارون البريطانيون جنبًا إلى جنب مع طائرات تايفون من القوات الجوية الألمانية في مهام "متكاملة" حية.

وأشاد والاس بإظهار "وحدة" الناتو ، مضيفًا: "يقوم أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني في إستونيا بدور حيوي ، ويضمنون أمن أجواء أوروبا ويعززون وجود الناتو في أوروبا الشرقية".

وقال: "العمليات المشتركة من هذا النوع تظهر قوة ووحدة حلف الناتو وعزمنا المشترك على الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".

وتتولى المملكة المتحدة من ألمانيا قيادة مهمة الناتو الراسخة في إستونيا - عضو التحالف العسكري - للأشهر الأربعة المقبلة.

وقال قائد الجناح الجوي البريطاني سكوت ماكول، الضابط القائد للجناح الجوي الـ 140 للرحلات الاستكشافية: "لقد عملنا معًا لبعض الوقت وقد وصل مستوى التعاون الآن إلى مستوى جديد".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري المطلق العمل مع حلفائنا الألمان في جميع جوانب مهمتنا - من صيانة وتشغيل الطائرات إلى التخطيط والأنشطة اللوجستية. ما هي أفضل طريقة لإظهار قوة حلف الناتو ووحدته من خلال عمليات مشتركة ناجحة مثل هذه؟".

مهمة حية

وقال اللفتنانت كولونيل كريستوف هاتشميستر قائد الكتيبة الألمانية: "العمل مع حلفائنا من سلاح الجو الملكي في مهمة حية هو ما كنا نتطلع إليه منذ أن بدأنا هذه المهمة. ويمكننا الآن إثبات قابلية التشغيل البيني في هذه الأوقات الصعبة لحماية شركائنا في دول البلطيق والجناح الشرقي لحلف الناتو".

واضاف: "إن السنوات العديدة من الممارسات الجيدة في العمل معًا ستكون الأساس لتعاون ناجح".

حزب العمال

وإلى ذلك، وقال وزير دفاع الظل في حزب العمال البريطاني المعارض، جون هيلي، إن التزام حزبه بتعاون الناتو مع حلفاء مثل ألمانيا "لا يتزعزع".

وأضاف: "لكن سوء إدارة المحافظين للمشاريع الدفاعية مثل طائرات الإنذار المبكر (ويدجيتيلزThe E-7 Wedgetail) والتخفيضات في طائرات النقل العسكرية يجعل التزامات المملكة المتحدة تجاه الناتو موضع شك".