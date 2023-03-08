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إيلاف من لندن: في يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس/آذار، أطلقت المملكة المتحدة استراتيجية عالمية جديدة للنساء والفتيات، لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

وتهدف الاستراتيجية التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال زيارة إلى مسقط رأس والدته في سيراليون، إلى معالجة التهديدات المتزايدة للمساواة بين الجنسين من تغير المناخ، والأزمات الإنسانية، والصراعات مثل الحرب في أوكرانيا، والمحاولات الأخيرة لدحر حقوق المرأة، بما في ذلك في دول مثل إيران وأفغانستان

كما أعلن وزير الخارجية عن تركيز جديد على دعم المنظمات الشعبية لحقوق المرأة ، وتمويل برنامج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية الذي سيدعم ما يقدر بنحو 10 ملايين امرأة.

قلب العمل الدولي

وسيتم وضع النساء والفتيات في قلب العمل الدولي للمملكة المتحدة ، مع إستراتيجية جديدة من شأنها معالجة عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

وستحدد الاستراتيجية الجديدة ، كيف ستعمل المملكة المتحدة على معالجة عدم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي في كل فرصة ، بما في ذلك محاربة محاولات دحر حقوق المرأة ، والعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لفعل الشيء نفسه. وللمرة الأولى ، تُلزم هذه الاستراتيجية وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بأكثر من 80٪ من برامج المساعدة الثنائية ، بما في ذلك التركيز على المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

تهديد دائم

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن التقدم نحو المساواة بين الجنسين يتعرض للتهديد بشكل متزايد. يستمر تغير المناخ والأزمات الإنسانية في التأثير بشكل غير متناسب على النساء والفتيات ، وهناك محاولات للتراجع عن حقوق المرأة بما في ذلك في دول مثل إيران وأفغانستان ، والعنف الجنسي يحدث في النزاعات في أوكرانيا وأماكن أخرى ، والعنف ضد المرأة آخذ في الازدياد عبر الإنترنت.

كلام كليفرلي

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: من الواضح أن النهوض بالمساواة بين الجنسين وتحدي التمييز هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ، ولكنه أيضًا يجلب الحرية ، ويعزز الرخاء والتجارة ، ويعزز الأمن - إنه لبنة البناء الأساسية لجميع الديمقراطيات السليمة.

وأضاف: لقد أدى استثمارنا حتى الآن إلى تحسين الحياة في جميع أنحاء العالم ، مع زيادة عدد الفتيات في المدارس ، وإجبار عدد أقل على الزواج المبكر والمزيد من النساء في المناصب السياسية والقيادية العليا.

لكن هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس تتعرض الآن لتهديد متزايد. نحن نعمل على تكثيف عملنا لمعالجة عدم المساواة التي لا تزال قائمة ، في كل فرصة.

زيارة مستشفى

وجاء إطلاق وزير الخارجية البريطاني الاستراتيجية الجديدة في سيراليون، حيث يزور مدرسة ومستشفى في مسقط رأس والدته إيفلين سونا التي كانت انتقلت الى جنوب لندن في ستينيات القرن الماضي وعملت كقابلة قانونية في مستشفى لويشام، ليرى كيف يكون للمشاريع الممولة من المملكة المتحدة تأثير إيجابي على النساء والفتيات.

وفي المستشفى ، شاهد كليفرلي كيف يعمل دعم المملكة المتحدة على تحسين بنوك الدم والمعدات ، وزيادة الوصول إلى الكهرباء وإنقاذ حياة النساء الحوامل. في المدرسة سوف يسمع عن تطلعات الفتيات للمستقبل. تدعم المملكة المتحدة الطلاب هناك للحديث عن منع العنف.

وتركز الاستراتيجية باستمرار على تعليم الفتيات ، وتمكين النساء والفتيات ، والدفاع عن صحتهن وحقوقهن ، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي - وهي التحديات التي تعتقد المملكة المتحدة أنها أكثر حدة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تلزم شبكتها الكاملة من اللجان العليا والسفارات في جميع أنحاء العالم لتقديم الاستراتيجية. وسيشمل ذلك رؤساء البعثات البريطانية الذين يطورون خططًا والتزامات خاصة بالبلد المضيف ، وإثارة القضايا الأكثر إلحاحًا مع الحكومات المضيفة لهم.

وستقوم المملكة المتحدة أيضًا بتطوير عرض بحثي جديد وطموح لمساعدة المملكة المتحدة وشركائها على اتخاذ قرارات الاستثمار.

صندوق لأفريقيا

وإلى جانب الاستراتيجية ، أعلن وزير الخارجية عن برنامج جديد للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة ، يركز على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، والتي لديها بعض من أعلى معدلات زواج الأطفال ووفيات الأمهات في العالم.

وسيتلقى البرنامج ، الذي يصل إلى 10.4 مليون امرأة ، ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني ومن المتوقع أن يمنع ما يصل إلى 30600 حالة وفاة بين الأمهات و 3.4 مليون حالة إجهاض غير آمن و 9.5 مليون حالة حمل غير مقصود.

حركات حقوق المرأة

بشكل منفصل ، تعمل المملكة المتحدة أيضًا على زيادة دعمها لمنظمات وحركات حقوق المرأة ، مع الاعتراف بدورها الحاسم في تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية الحقوق ، وتضخيم أصوات النساء والفتيات على مستوى القاعدة. سيتم تسليم معظم هذا البرنامج البالغ 38 مليون جنيه إسترليني من خلال شراكة جديدة مع صندوق المساواة.

وقال جيس توملين، الرئيس التنفيذي المشارك لصندوق المساواة: نحن متحمسون حقًا لهذه الشراكة لأنها تظهر أن كل قطاع يمكن أن يجتمع - بجرأة وإلحاح - لتقديم الموارد لمنظمات حقوق المرأة في كل مكان. يعتمد المستقبل العادل والمستدام والمزدهر على حلول الحركات النسوية ، وقد حان الوقت لنا جميعًا أن نثق ونورد بقوة قيادتهم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.