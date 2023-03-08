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إيلاف من بيروت: في أقل من عقد من الزمان، أصبحت تركيا مركزًا قويًا لصنع الطائرات بدون طيار. فقد بلغ حجم صادراتها من هذه الطائرات 871.5 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة 80 في المئة عن 2021.

تتصدر هذه السوق شركة "بايكار" التي تنتج مسيرة "تي بي 2" المعروفة على نطاق واسع بعد استخدامها في أوكرانيا . وقد صنعت "بيرقدار" أكثر من 400 مسيرة من طراز "تي بي 2 أس" لـ 24 دولة. إلا أن هذا الطراز ليس إلا أحد طرازات هذه الشركة. ففي 23 يناير الماضي، أعلنت الشركة عن نجاح الاختبار التجريبي لطائرتها الواعدة "Kızılelma" أو "التفاحة الحمراء"، التي ستصبح جوهرة التاج في هذه الشركة.

يتم تسويق هذه الطائرة القتالية المسيّرة والتي تعمل بالطاقة النفاثة من منطلق أنها "مسيّرة مقاتلة"، وهي جزء من مشروع نظام الطائرات المقاتلة بدون طيار في "بايكار".

Gökyüzüne az kaldı…



Bayraktar #KIZILELMA, ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. ✈️🚀🍎



Bayraktar KIZILELMA successfully completed the first autonomous taxi and takeoff roll test.#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/qhhmBV2THA — BAYKAR (@BaykarTech) November 20, 2022

تفوق سرعة الصوت

يبلغ طول هذه الطائرة 48 قدمًا، وطول جناحيها 32 قدمًا. يبلغ مداها 500 ميل بحري، وتطير على ارتفاع 35000 قدم، بسرعة قصوى تصل إلى 460 ميلاً في الساعة، يمكنها حمل 3300 رطل والطيران خمس ساعات.

تدعي "بيرقدار" أن "التفاحة الحمراء" ستكون مقاتلة مسيّرة شبحية، فيها مجموعة نشطة ممسوحة ضوئيًا إلكترونيًا، وهوائيًا يتيح كلاً من خط الرؤية وما وراء التحكم في خط البصر، وقدرة على الإقلاع والهبوط بشكل مستقل تمامًا. يتم تشغيل النموذجين الأوليين اللذين طورتهما "بايكار" بواسطة محرك "آي ال-25 تي أل تي" دون سرعة الصوت الذي تصنعه شركة "إيفشنكو-بروغرس"الأوكرانية، والتي تواصل تلبية الطلبات على الرغم من الهجوم الروسي المستمر. وستتميز الطائرة بمحرك "آي أف-322أف"الأكثر تقدمًا، ما يسمح لها بالوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت.

متوقع أن تحمل "التفاحة الحمراء" أسلحة وذخائر موجهة بدقة، وصواريخ جو-جو، وصواريخ كروز التي تنتجها الشركات التركية، ما يعكس تركيز أنقرة على تطوير صناعة الدفاع المحلية.

على متن أول حاملة طائرات

لن يكون سلاح الجو التركي هو الوحيد الذي سيشتري "التفاحة الحمراء". تخطط البحرية التركية لجعلها الطائرة الأساسية على أول حاملة طائرات لها، "تي سي جي أندالو"، والتي يمكن أن تصبح قريبًا أول حاملة بجناح جوي يتكون في الغالب من طائرات بدون طيار. فهي قادرة على الإقلاع والهبوط على حاملات الطائرات قصيرة المدرج.

زعمت وسائل الإعلام التركية أنه إضافة إلى القتال الجوي، ستكون "التفاحة الحمراء" قادرة على القيام بعمليات هجومية، وتوفير الدعم الجوي القريب، ومهاجمة الدفاعات الجوية للعدو. محتمل أن يتم استخدام طراز "تي بي 3" لعمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

على الرغم من التقدم السريع، لا تزال "التفاحة الحمراء" تواجه عقبات. قد لا تزال بحاجة إلى ترقيات من أجل إجراء عمليات الناقل، ولا تزال حاملة الطائرات بحاجة إلى تعديلات من أجل تشغيل الطائرة بدون طيار بأمان، والتي قد تستغرق سنوات حتى تكتمل. مع ذلك، لا تزال تركيا طموحة، وتخطط لإدخال هذه المسيرة في الخدمة بحلول عام 2025.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "بزنس إنسايدر"