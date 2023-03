إيلاف من بيروت: في أقل من عقد من الزمان، أصبحت تركيا مركزًا قويًا لصنع الطائرات بدون طيار. فقد بلغ حجم صادراتها من هذه الطائرات 871.5 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة 80 في المئة عن 2021.

تتصدر هذه السوق شركة "بايكار" التي تنتج مسيرة "تي بي 2" المعروفة على نطاق واسع بعد استخدامها في أوكرانيا . وقد صنعت "بيرقدار" أكثر من 400 مسيرة من طراز "تي بي 2 أس" لـ 24 دولة. إلا أن هذا الطراز ليس إلا أحد طرازات هذه الشركة. ففي 23 يناير الماضي، أعلنت الشركة عن نجاح الاختبار التجريبي لطائرتها الواعدة "Kızılelma" أو "التفاحة الحمراء"، التي ستصبح جوهرة التاج في هذه الشركة.

يتم تسويق هذه الطائرة القتالية المسيّرة والتي تعمل بالطاقة النفاثة من منطلق أنها "مسيّرة مقاتلة"، وهي جزء من مشروع نظام الطائرات المقاتلة بدون طيار في "بايكار".

Gökyüzüne az kaldı…



Bayraktar #KIZILELMA, ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. ✈️🚀🍎



Bayraktar KIZILELMA successfully completed the first autonomous taxi and takeoff roll test.#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/qhhmBV2THA