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إيلاف من بيروت: تكمن أهمية الحرب في أوكرانيا في جغرافيتها: تدور رحاها في أوروبا، على بعد مسافة قصيرة من بعض الدول الأكثر ثراءً والأكثر سلمية في العالم. كثرت أوجه التشابه مع الحروب الأوروبية السابقة، وأبرزها حرب الشتاء التي أطلقها الاتحاد السوفياتي على فنلندا، في الأسابيع الأولى من الصراع. لكن الحرب التي يشبهها غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في الغالب قد دارت في بلاد ما بين النهرين البعيدة.

التاريخ لا يعيد نفسه تمامًا. مع ذلك، بالنسبة إلى قارئ فصول سيرة صدام حسين التي تتناول الحرب العراقية الإيرانية، فإن أوجه التشابه لا مفر منها.

في محاولة ظاهرية لمنع الثورة الإسلامية الإيرانية من التفشي بين شيعة العراق، شن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين غارات جوية على المطارات العسكرية الإيرانية، ثم أرسل دباباته لمهاجمة إيران في أواخر سبتمبر 1980. سعى بوتين أيضًا إلى تصوير غزوه استباقيًا - بالنسبة إليه، كان "النظام النازي الجديد" في أوكرانيا يبني جواً "مناهضًا لروسيا". قال طارق عزيز، وزير الخارجية العراقي، قبل 11 يومًا من بدء الحرب: "لا نرغب في تدمير إيران أو احتلالها". تطابقت التصريحات الرسمية الروسية مع هذا التصريح حرفيًا تقريبًا، ففي وقت متأخر من أكتوبر 2022، قال بوتين: " تدمير أوكرانيا ليس هدفنا أبدًا".

وبينما قارن بوتين نفسه بالقيصر بطرس الأكبر، الذي، بحسب قوله، استعاد الكثير من الأراضي الروسية التاريخية، نصب صدام نفسه سعد بن أبي وقاص جديد، وهو القائد العربي الذي هزم جيشًا فارسيًا متفوقًا عدديًا في عام 636، أو حتى نبوخذ نصر آخر، الملك البابلي الذي احتل أورشليم في عام 587 قبل الميلاد.

أيام قليلة.. لا تنتهي

مثل بوتين في فبراير 2022، رأى صدام في عام 1980 بلاده تفوز في حرب خاطفة (نشأت رؤيته، على نحو مخالف إلى حد ما، من الانتصار الإسرائيلي في حرب الأيام الستة في عام 1967). كتب سعيد أبو الريش في كتابه "صدام حسين: سياسة الانتقام"، الذي نُشر في عام 2000: "بكل المقاييس، كان يتوقع أن تستمر الحرب بضعة أيام فقط - أن تنتهي من خلال الوساطة لانهيار المقاومة الإيرانية".

تقدمت القوات العراقية على طول جبهة واسعة، واستولت على بعض القرى والبلدات وبدت في البداية أقوى كثيرًا من خصومها الإيرانيين ضعيفة التسليح. مع ذلك، مثل روسيا بوتين، فشل العراق في تدمير القوات الجوية الإيرانية على الأرض وإقامة تفوق جوي كامل، وسرعان ما اتضح أن خط المواجهة كان طويلاً للغاية بالنسبة للقوات العراقية للحفاظ على الضغط الأولي. وهذا ما حصل مع بوتين بعد 42 عاما. كذلك، أثبت المتطوعون الإيرانيون الشباب غير المدربين جيدًا أنهم قادرون على إيقاف تمدد الجيش العراقي المحترف.

كتب إفرايم كارش وإناري روتسي في كتابهما عن صدام حسين: "بعد أن وجدت نفسها راسخة منذ شهور في مواقع دفاعية معدة على عجل وتعرضت لمصاعب المناخ والهجمات الانتحارية للميليشيات الإيرانية، بدأت القوات العراقية تفقد كل إحساس بالهدف. إن فقدان الإرادة، الذي انعكس في تقارير عن مشاكل الانضباط وتزايد عدد الانشقاقات، وكذلك في الأعداد الكبيرة من الأسرى العراقيين أو أسر الحرب والأسلحة المتروكة، استغلها النظام الثوري في طهران على أكمل وجه". إذا بدا هذا مألوفًا، فذلك لأنك كنت تقرأ تقارير عن ضعف الروح المعنوية وتجنب المهام وحتى الشغب بين القوات الروسية الغازية في أوكرانيا.

حرب خاطئة.. لا خاطفة

فشلت الحرب الخاطفة لأن صدام حاول أن يقود غزوه بنفسه - "وصولاً إلى مستوى الفصيل وقصف أهداف تكتيكية ثانوية"، بحسب أبو الريش. إن انخراط بوتين المكثف في القرارات التكتيكية خلال ربيع عام 2022 يذكرنا بصرامة صدام - ولم يخدم أي من بوتين ولا صدام في الجيش على أي مستوى، وبحلول ربيع عام 1981، لم تعد قوات صدام تتقدم. علاوة على ذلك، في مايو من ذلك العام، استعاد الإيرانيون مدينة خورمشهر ذات الأهمية الرمزية، والتي أطلقت عليها الدعاية العراقية اسم المحمرة (ممارسة استخدام أسماء مختلفة للمدن منتشرة اليوم أيضًا - العديد من قنوات Telegram الموالية للكرملين، على سبيل المثال، استخدم الاسم السوفياتي، أرتيوموفسك، لمدينة باخموت، حيث يحتدم حاليًا أعنف قتال في الحرب).

في الوقت نفسه، مثل موسكو بعد أربعة عقود، فإن بغداد، بتجارتها المزدحمة وعدم وجود نقص واضح أو تدابير دفاعية، لم تشعر كأنها عاصمة بلد في حالة حرب. وبدلاً من تركيز معظم موارد العراق على المجهود العسكري، والتشديد، مثل إيران، على فضيلة التضحية، سعى الرئيس العراقي ليثبت لشعبه أنه قادر على شن الحرب والحفاظ على أجواء العمل كالمعتاد في نفس الوقت، كما كتب كارش وراوتسي.

مثل الروس اليوم، رضخ العراقيون لخسائر ساحة المعركة، لأسباب ليس أقلها أن حكومة صدام زودت العائلات الثكلى بسيارات مجانية وقطع أراضي وقروض بناء من دون فوائد. تدفع حكومة بوتين أيضًا تعويضات كافية لشراء سيارة روسية جديدة.

اتضح أن البلدين كانا قادرين على تحمل سبع سنوات أخرى من القتال المتقطع والمتكرر الذي شهد خسارة واستعادة أجزاء صغيرة نسبيًا من الأراضي، واستخدام الأسلحة الكيماوية والمدن الإيرانية التي تعرضت للقصف والهجوم بالصواريخ إذ شن صدام - مثل بوتين في العامين الماضيين - ضربات انتقامية ضد البنية التحتية المدنية لتعويض عدم قدرته على الفوز بشكل حاسم في ساحة المعركة.

هنا وهناك

كانت حرباً طويلة بين آية الله الخميني والديكتاتور العربي صدامة حسين. مالت الولايات المتحدة في الغالب لصالح العراق، معتبرة صدام أهون الشرين، لكنها باعت إيران أسلحة سراً بموجب اتفاق إيران كونترا. في الصراع الحالي، بالطبع، الأمر مشابه.

لكن الحرب مرهقة. بحلول عام 1987، كان الصراع بين إيران والعراق من أطول الصراعات المنتظمة في القرن العشرين، وكان صدام مستعدًا لسحب قواته تماشياً مع قرار الأمم المتحدة، لكنه لم يكن كافياً بالنسبة لإيران، مثل أوكرانيا. اليوم، طالبوا بتعويضات واسعة النطاق. بعد عام واحد فقط، وبعد سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة، قبلت إيران القرار - مع استمرار احتلال العراق لبعض أراضيه. هذا سمح لصدام بادعاء النصر. كتب أبوريش: "اكتسب وزنًا، وابتسم كثيرًا، وسار بتبجح، وألقى خطبًا مدحًا لرجاله المقاتلين، وأعلن عن خطط لبناء نصب تذكارية، واستقبل ضيوفًا عربًا يهنئونه، وفي مناسبة أو اثنتين، انضم تلقائيًا إلى الحشود في أداء رقصة تشوبي الأصلية. تم نسيان مقتل أكثر من 360 ألف إيراني وعراقي وإصابة أكثر من 700 ألف، وتكلفة الحرب بنحو 600 مليار دولار، بشكل مؤقت".

باستثناء الرقص!

قد يحتفل بوتين بأسلوب مماثل (ربما باستثناء الرقص) إذا سمحت له اتفاقية سلام نهائية بالاحتفاظ بأي منطقة محتلة. عندما تكون أهداف الحرب غير معلنة بشكل أساسي، وخاصة بعد سنوات، بعد تلاشي الأهداف الأولية، فإن الديكتاتوريين يتمتعون بقدر كبير من المرونة للعب دور المنتصر. بالنسبة لأمثال صدام وبوتين، فإن أي نتيجة تضمن استمرار صعودهم هي انتصار. مع ذلك، من غير المرجح أن يعيد بوتين أي أرض طواعية، كما فعل صدام في عام 1990، عندما كان يركز بالفعل على غزوه الكويت. تلك المغامرة الأخرى كانت هي التي حسمت مصيره.

مع غزوه أوكرانيا، خلع بوتين نفسه من صفوف القادة الأوروبيين وحوّل روسيا نحو آسيا. مع ذلك، فإن سلوكه على رأس روسيا كثيرًا ما يشبه سلوك صدام، الذي كان ستالين قدوته.

الحقيقة غير المريحة هي أنه حتى صدام، الذي لم يحصل نظامه على أسلحة نووية، كان سينجو كحاكم استبدادي للعراق وبادر بحروب عدوانية من دون تدخل عسكري أميركي مباشر. مع وجود جهاز قمعي قوي يحافظ على معارضة مجزأة وضعيفة تحت السيطرة، كان العراقيون مستعدين لتحمل مغامراته العسكرية الأقل ذكاءً حتى لو أدت إلى بعض الخسائر في الأرواح وانخفاض أقل من كارثي في مستويات المعيشة. ما يمكن لصدام أن يحققه ليس مستحيلًا بالنسبة لبوتين أيضًا - فزحف الجيش الأميركي إلى موسكو كما فعل في بغداد هو صورة غير مرجحة بقدر ما قد تكون مرغوبة بالنسبة للعديد من الأوكرانيين. للأسف، إذا كانت السابقة العراقية - الإيرانية مؤشرًا، فالسلام ليس حتميًا في اوكرانيا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن تحليل كتبه ليونيد بيرشيدسكي ونشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية