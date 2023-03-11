إيلاف من بغداد : أجرى وزير العدل المغربي ، عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم السبت في بغداد لقاءً مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

وقدم وهبي للاعرجي نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مختلف المجالات ، والعلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة في مجال العدالة.

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين ، والتطلع الى تعميق هذه العلاقات المتينة بينهما لمستويات أكبر.

وأعلن وزير العدل المغربي استعداد الرباط للتعاون مع بغداد فيما يخص مجالات العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، وفي مختلف المجالات القضائية والأمنية والاقتصادية.

الى ذلك ، زار وهبي احد سجون بغداد للتفقد والاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم سجون العراق .