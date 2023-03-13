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طهران: أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية الاثنين أن موقف فرنسا "غير البناء" حيال إيران و"دورها التدخلي" لا يسهلان المحادثات حول الإفراج المحتمل عن فرنسيين معتقلين في هذا البلد.

وقال ناصر كنعاني في تصريحه الصحافي الأسبوعي "آمل أن نشهد تطورا إيجابيا في هذا الملف".

وأضاف "يمكن لدول أن تلعب دورا إيجابيا في هذا المجال بمواقفها وتصرفاتها" قائلاً "كان للحكومة الفرنسية موقف غير بناء ودور تدخلي في ما يتعلق بالتطورات الداخلية الأخيرة في الجمهورية الإسلامية" وذلك رداً على سؤال من صحافية فرنسية كانت حاضرة في طهران.

وخلص كنعاني الى القول "بالطبع أن مواصلة مثل هذه الأعمال لا يساعد على تسوية قضية السجناء".

وفرنسا هي إحدى الدول التي نددت بأشد العبارات "بقمع" موجة التظاهرات التي هزت إيران بعد وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.

رسمياً تحتجز ايران ستة فرنسيين: المعلمة والنقابية سيسيل كوهلر ورفيقها جاك باري والفرنسي الايرلندي برنار بيلان ولوي ارنو وبنجامين بريير وكذلك فرنسي لم تكشف هويته.

أما الباحثة الفرنسية-الايرانية فاريبا عادلخاه التي اعتقلت في حزيران/يونيو 2019 ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالامن القومي، فقد أفرج عنها في 10 شباط/فبراير.

تبادل سجناء

وأعلنت إيران الأحد أن كل شيء "جاهز" للقيام بعملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة التي نفت هذا التصريح واصفة اياه بانه "كذبة بشعة" جديدة.

وأكد كنعاني الاثنين أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة مستمرة عبر وسطاء".

وأوضح "وصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا ومنها السجناء وفي آذار/مارس من العام الماضي تم التوصل إلى اتفاق مكتوب" على أن "يتم هذا الموضوع دون ربطه بالمفاوضات الرامية إلى إلغاء الحظر عن إيران".