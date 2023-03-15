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كييف (أوكرانيا): اتهمت أوكرانيا الأربعاء روسيا بالسعي إلى "توسيع" النزاع في أوكرانيا ليشمل أطرافا أخرى بعد حادث بين مقاتلتين روسيتين ومسيّرة أميركية فوق البحر الأسود.

وكتب رئيس مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة "الحادثة مع المسيّرة الأميركية أم كيو-9 ريبر التي افتعلتها روسيا في البحر الأسود تشكل إشارة من (فلاديمير) بوتين إلى أنه مستعد لتوسيع رقعة النزاع لاقحام أطراف أخرى" فيه.