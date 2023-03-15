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إيلاف من الرياض: رسمت شلالات الأمطار التي هطلت، أمس على مركز الزيته التابع لمنطقة تبوك لوحة جمالية ومناظر خلابة لحظات انسيابها من المرتفعات الجبلبة التي يضمها المركز.

#فيديو_واس | رسمت شلالات الأمطار التي هطلت، على مركز الزيته التابع لمنطقة تبوك لوحة جمالية ومناظر خلابة لحظات انسيابها من المرتفعات الجبلبة.https://t.co/LN73Dw5fRh#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/dFDyiqpdTh — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) March 15, 2023

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك جمال الشلالات لحظات انحدارها من سفوح الجبال الشاهقة مكونة لوحة جمالية مضفية عنصر جذب للزائرين من أهالي المنطقة وللسياح ومورداً للعديد من الطيور والكائنات الفطرية المستوطنة بالمنطقة أو المهاجرة عبرها.

ويُعد محيط المركز الذي يبعد عن مدينة تبوك 150 كيلو متراً الوجهة المفضلة لهواة رياضة الهايكنغ، ولمحبي الرحلات والتخييم والمغامرات لتنوع طبيعته الجيولوجية، التي تضم الجبال والرمال والأودية والسهول متعددة الألوان.