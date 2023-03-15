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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه قتل الاثنين شخصًا كان يحمل حزاما ناسفا وأن التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان على صلة بحزب الله اللبناني.

وقال الجيش للصحافيين إن المشتبه به قتل برصاص قواته في شمال إسرائيل بينما كان يحمل الحزام الناسف.

وكانت "إيلاف" قد نقلت الإثنين عن مصدر كبير في إسرائيل قوله إن أجهزة الأمن الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات في شمال اسرائيل، شملت أشخاص متهمين بحيازة وسائل قتالية ومتفجرات ونقلها، وإن القضية "حساسة جدًا ومعقدة جدًا"، تخفي مفاجآت متصلة بأعمال إرهابية في المنطقة.

أضاف المصدر حينها أن تعتيماً كبيرًا لم يسبق له مثيل قد فرض على هذه القضية، رادًا ذلك إلى خطورتها.