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إيلاف من القدس: قال مصدر كبير في إسرائيل لـ "إيلاف" إن أجهزة الأمن الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات في شمال اسرائيل، شملت أشخاص متهمين بحيازة وسائل قتالية ومتفجرات ونقلها.

ووصف المصدر هذه القضية بأنها "حساسة جدًا ومعقدة جدًا"، تخفي الكثير من المفاجآت المتصلة بأعمال إرهابية في المنطقة.

رفضت الأجهزة الأمنية التعليق على هذا الموضوع، أو الكشف عن هوية المعتقلين في القضية، واكتفت بالسماح بنشر التفاصيل المذكورة أعلاه، محذرة من اي تمادٍ في محتوى النشر أو في شكله.

أضاف المصدر أن تعتيماً كبيرًا لم يسبق له مثيل قد فرض على هذه القضية، ورد ذلك إلى خطورتها، خصوصًا أن للموضوع تبعات داخلية وإقليمية، وربما يحتاج الأمر إلى بضعة أيام كي يمكن الحديث عن تفاصيل إضافية، أو الكشف عن ملابسات الاعتقالات.