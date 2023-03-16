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إيلاف من بيروت: منذ أكثر قليلًا من 10 سنوات، أطلقت النداءات من أجل الحرية وحقوق الإنسان في تونس الربيع العربي. اليوم، يتعرض المهاجرون السود في هذه البلاد للهجوم والبصق على منازلهم وطردهم من بيوتهم. ثمة أزمة العنصرية في البلاد شديدة إلى درجة إعادة المهاجرين السود إلى أوطانهم.

كل ذلك حدث بسرعة، فجره خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد في نهاية فبراير. وهو حث الأمن على التونسي اتخاذ تدابير عاجلة ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين زعم أنهم ينتقلون إلى البلاد ويخلقون وضعا "غير طبيعي" كجزء من خطة إجرامية تهدف إلى "تغيير التركيبة السكانية" وتحويل تونس إلى "دولة أفريقية لا تنتمي إلى الأمتين العربية والإسلامية". أضاف: "أتت جحافل المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بكل ما يترتب على ذلك من عنف وجريمة وممارسات غير مقبولة".

يبلغ عدد المهاجرين السود في تونس نحو 21000 من أصل 12 مليونًا هم تعداد سكان البلاد. أطلقت الهستيريا العامة العنان لمذبحة طالت مجموعة صغيرة من المهاجرين لا تأثير يذكر لهم في الاقتصاد والسياسة في البلاد. تتكلم التقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان عن مداهمات ليلية وعمليات طعن تحصل في وضح النهار. مئات المهاجرين، المشردين الآن، يقيمون في مخيمات، مرتعشين، خارج مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس العاصمة.

النظام لا يعمل

جوزيفوس توماس لاجئ سياسي من سيراليون، من المخيم، حيث كان يأوي مع زوجته وطفله بعد أن طردوا من منزلهم وسرقت مدخراته. ينامون تحت المطر البارد، ويغتسلون في المرحاض العام في حديقة قريبة، وينامون حول النار بعين مفتوحة تحسبًا لكمائن ليلية ينفذها الشباب التونسي. حتى الآن، تعرضوا للهجوم مرتين. يقول: "هناك ثلاث نساء حوامل هنا، واحدة أجهضت، وبسبب سوء الصرف الصحي، جميع السيدات مصابات بالعدوى. حتى اللواتي يحملن بطاقات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يتلقين المساعدة. النظام لا يعمل".

وراء هذه الأزمة المصطنعة الفشل الاقتصادي والتقصير السياسي. تقول مونيكا ماركس، أستاذة دراسات الشرق الأوسط والخبيرة في الشؤون التونسية: "إن رئيس الجمهورية يقوم أساسًا بصوغ سياسة الدولة على أساس نظريات المؤامرة التي تدور في الزوايا المظلمة". كان جوهر خطابه أساسًا هو نظرية "الاستبدال العظيم"، لكن بلمسة محلية. في هذه النسخة من الأسطورة، يستخدم الأوروبيون السود من أفريقيا جنوب الصحراء لجعل تونس مستعمرة يسكنها السود.

إن التعامل مع أزمة الهجرة أمر مفيد، ليس فقط كإلهاء عن إخفاقات سعيد، لكن كاستراتيجية سياسية لاختطاف مؤسسات الدولة والإعلام، وتوجيهها بعيدًا عن المعارضة السياسية أو التدقيق.

تظهر السرعة التي انتشرت بها الهستيريا أن هذه المواقف كانت دائمة. فالعنصرية تجاه العرب السود والأفارقة السود من جنوب الصحراء مترسخة في العالم العربي، وهو إرث من العبودية وتفوق عرقي موطن للعربية. في شمال إفريقيا العربي، تزداد العنصرية تجاه السود تعقيدًا بسبب جنون العظمة من القرب - فوجودهم في القارة الأفريقية يعني أن هناك حساسية شديدة من اعتبارهم أفارقة على الإطلاق، أو لا سمح الله، أسود. في الثقافة الشعبية، تنتشر الاستعارات العنصرية ضد العرب السود أو الأفارقة الآخرين، وتصورهم على أنهم سميكون ومبتذلون وغير قادرين على التحدث بالعربية دون لهجة ثقيلة.

بلدان قاتمة

على الصعيد العالمي، هناك مجموعة قاتمة من البلدان التي جعلت من كبش فداء الغرباء المحرومين عنصرًا مركزيًا في سياسة الحكومة. لكن هناك قسوة جديدة في المملكة المتحدة وأوروبا. يخبر الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن خطط القارب الصغير الخاصة به تنتهك القانون الدولي، لكن الاتحاد الأوروبي اتبع منذ سنوات سياسة غير إنسانية لتأمين المهاجرين، حيث يلتقط ويحتجز المهاجرين المتجهين إلى شواطئه في سجون وحشية تديرها الميليشيات من أجل الربح، بينها "حفرة جهنم" في ليبيا ومشاريع مشتركة ممولة بشكل كبير مع الديكتاتورية المنتهكة لحقوق الإنسان في السودان.

في خضم هذه العاصفة، أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مكالمة حارة مع نظيرتها التونسية، نجلاء بودن رمضان، بشأن "حالة الهجرة الطارئة والحلول الممكنة، باتباع نهج متكامل". يقول ماركس إن هذا النوع من الحديث غير الدموي عن الإنفاذ بأي ثمن "يتحدث عن السهولة التي يمكن بها للنخب السياسية ومسؤولي الدولة، أن تجعل الفاشية جزءًا من الحاضر السياسي اليومي".

إذًا، إلى أين تتجه إذا كنت تفر من الحرب والإبادة الجماعية والعنف الجنسي؟ إذا كنت ترغب في ممارسة حق من حقوق الإنسان، المتفق عليه من حيث المبدأ منذ أكثر من 70 عامًا، "أن تسعى للحصول على اللجوء في بلدان أخرى وتتمتع به من الاضطهاد"؟ الجواب في أي مكان، لأنه لا يوجد رادع افتراضي أكثر رعبا من هدية غير آمنة.

سوف تشرع في رحلة غير إنسانية قد تنتهي بغارة في منتصف الليل على منزلك في تونس، أو الغرق في القناة، أو، إذا كنت محظوظًا، بإقامة في مراكز الاعتقال الفائقة المتفق عليها حديثًا بين سوناك وماكرون.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها نسرين مالك ونشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية