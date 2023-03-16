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إيلاف من الرباط: اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أسفي (جنوب الدار البيضاء)، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية )، أمس الأربعاء، عنصرا متطرفا مواليا لتنظيم "داعش"، يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي، في إطار مشروع فردي يهدف للمساس الخطير بالنظام العام.

وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث المنجزة أوضحت أن الشخص الموقوف كان قد أعلن "البيعة" لأمير "داعش" المزعوم ، وانخرط بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد أهداف مخططه الإجرامي، والمتمثلة في استهداف موظفين عموميين باستخدام أساليب الإرهاب الفردي.

أضاف المكتب التابع للاستخبارات الداخلية أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر مكنت من حجز شريط مرئي يتضمن بيعته المزعومة لتنظيم "داعش"، ويشهد فيه على عزمه الالتحاق بمعسكرات القتال التابعة لهذا التنظيم.

أشار المكتب ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة فور انتهاء إجراءات البحث الذي يجريه تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرف.

وكان السلطات الأمنية المغربية قد تمكنت من اعتقال ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم «داعش» في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.