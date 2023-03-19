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موسكو: زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة ماريوبول الأوكرانيّة الساحليّة في إقليم دونيتسك، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسيّة الأحد عن المكتب الإعلامي في الكرملين.

وهذه أوّل زيارة للرئيس الروسي إلى هذه المدينة التي حوصرت لأشهر ودمّرها القصف قبل أن يُسيطر عليها الجيش الروسي في أيّار/مايو 2022.

ووصل بوتين إلى ماريوبول على متن مروحيّة، ثمّ قام بجولة في المدينة وكان يقود سيّارة بنفسه، وفقًا للكرملين. كما تحدّث مع سكّان محليّين وزار عددًا من المواقع المهمّة، واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة، بحسب المصدر نفسه.

وقبل ذلك، زار بوتين السبت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك لمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها.

وتعود آخر زيارة قام بها بوتين للقرم إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وضمّت روسيا القرم في 18 آذار/مارس 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا الأسرة الدوليّة.