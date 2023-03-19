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بيروت: تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الأحد هجوما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص السبت في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وجاء في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم أن "مقاتلي الدولة الإسلامية شنّوا هجومًا مسلحًا في يوم أمس السبت، على قرية "نغولي الواقعة في إقليم "لوبيرو" في مقاطعة شمال كيفو.

قتل أكثر من 20 مدنيا في هجمات منفصلة في شرق البلاد خلال نهاية الأسبوع وتسعة منهم على الأقل قتلهم في نغولي متمردون من "القوات الديموقراطية المتحالفة" وهم تابعون لتنظيم الدولة الاسلامية.

و"القوات الديموقراطية المتحالفة" تنظيم مسلّح نواته متمرّدون مسلمون أتوا في 1995 من أوغندا المجاورة، إلى مقاطعة شمال كيفو حيث اتهموا بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين.

تشهد الأقاليم الشرقية من جمهورية الكونغو الديموقراطية أعمال عنف تنفذها عشرات المجموعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عامًا.