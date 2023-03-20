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كييف (أوكرانيا): أكد مسؤول أوكراني كبير الاثنين أن اوكرانيا تصر على "انسحاب" القوات الروسية من أراضيها وذلك قبيل وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ الى موسكو والذي لا تذكر بلاده هذا الشرط ضمن خطة السلام التي طرحتها.

وكتب أمين عام مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف على تويتر "صيغة لنجاح تطبيق +خطة السلام+ الصينية. البند الأول والأساسي هو استسلام او انسحاب قوات الاحتلال الروسية من الأراضي الأوكرانية".