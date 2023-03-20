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موسكو: عبر الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين عن ثقته بان زيارته الى روسيا ستعطي "زخما جديدا" للعلاقات مع موسكو وذلك بعد نزوله من الطائرة على مدرج مطار العاصمة الروسية.

وقال الرئيس الصيني كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "أنا مقتنع بان هذه الزيارة ستكون مثمرة وبانها ستعطي زخما جديدا لتطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية-الروسية" واصفا بكين وموسكو بانهما "جاران جيدان" و"شريكان موثوقان".