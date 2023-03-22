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مكسيكو: قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الثلاثاء إنه إذا ما تم توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب في قضية تسديد أموال مقابل التستر عن فضيحة، فإن ذلك سيكون لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وتحدّث لوبيز أوبرادور عن "تقارير تفيد بأن الرئيس السابق (دونالد) ترامب سيتم توقيفه".

وتابع الرئيس المكسيكي اليساري الشعبوي "إذا ما حصل ذلك عندها سيدرك الجميع" أن الهدف منعه من خوض الاستحقاق الرئاسي.

وكان ترامب قد توقّع أن يتم توقيفه على خلفية قضية تسديد مبلغ مالي لممثلة إباحية مقابل التستر عن فضيحة.

وفي حال وُجّهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

علاقات وديّة

وكان لوبيز أوبرادور يقيم علاقات وديّة مع ترامب على الرغم من خطاباته النارية، وكان الرئيس المكسيكي من أواخر الزعماء الكبار الذين هنّأوا جو بايدن بفوزه بالرئاسة.

وكان ترامب قد أثار غضبا خلال حملته الانتخابية في العام 2016 عندما وصف مهاجرين مكسيكيين بأنهم "مغتصبون" وتجار مخدرات، وتعهّد بناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وسبق أن وجّه لوبيز أوبرادور انتقادات لما وصفه بأنه "حظر" ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية نشره محتويات اتّهم بسببها بتأجيج أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.