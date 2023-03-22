قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: حذر وزير الخارجية الروسي الأربعاء من أنّ تسليم لندن لأوكرانيا ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضّب، تحدّث عنها مسؤول بريطاني مؤخراً، سيمثّل "تفاقماً خطيراً" للنزاع.

وقال سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في سوتشي في جنوب روسيا، "إنها خطوة نحو مزيد من التفاقم، تفاقم خطير" للنزاع، مشيراً خصوصاً إلى عواقبه على صحّة السكان وخطر تلوّث التربة.