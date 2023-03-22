قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أعلن في لندن عن توقيع خارطة طريق للعلاقات الثانية حتى 2030، تشمل اتفاقية تاريخية بين المملكة المتحدة وإسرائيل لتعميق الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية.

ووقع الاتفاقية الثلاثاء وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين. وتستند خارطة الطريق إلى 75 عامًا من العلاقات الوثيقة بين البلدين وتتضمن التزامات مشتركة للتصدي لآفة معاداة السامية.

وناقش وزيرا الخارجية خلال لقائهما، التصعيد الأخير في العنف في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتهديد الذي تشكله إيران.

وتلتزم المملكة المتحدة وإسرائيل بعلاقة حديثة ومبتكرة وتطلعية تستمر في التركيز على الأولويات المشتركة من أجل المنفعة المتبادلة.

اتفاق طموح

تعد خارطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين إسرائيل والمملكة المتحدة اتفاقًا طموحًا يضمن أن تظل الشراكة حديثة وتستمر في الابتكار لمواجهة التحديات المشتركة.

وباعتماد نهج موضوعي، تحتوي خارطة الطريق على التزامات مفصلة لتعميق التعاون عبر نطاق العلاقة بين إسرائيل والمملكة المتحدة، بما في ذلك التجارة والإنترنت والعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير والأمن والصحة والمناخ والنوع الاجتماعي.

التزامات

البرامج الجديدة بملايين الجنيهات التي تم الإعلان عنها في خارطة الطريق، بما في ذلك حوالي 20 مليون جنيه إسترليني من التزامات التمويل المشترك بشأن التكنولوجيا والابتكار، ستمكن كلا البلدين من البقاء في طليعة الثورة التكنولوجية.

المملكة المتحدة ملتزمة أيضًا بالعمل عن كثب مع إسرائيل للتصدي لآفة معاداة السامية. بصفتها رئيسًا للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في عام 2024 ، ستعمل المملكة المتحدة على تعزيز المعرفة القائمة على الحقائق بشأن الهولوكوست وتعزيز الثقافة الإعلامية والمعلوماتية.

وقال وزير الخارجية ، جيمس كليفرلي: إن خارطة الطريق الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل هي شهادة على قوة علاقتنا الوثيقة والتاريخية.

أضاف: مع اقترابنا من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للعلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل، ستسمح لنا خارطة الطريق الخاصة بنا بالاستفادة الكاملة من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التكنولوجيا والتجارة والأمن.

النفوذ الايراني

اضاف كليفرلي: "تقف المملكة المتحدة وإسرائيل معًا أيضًا، متحدين في وجه النفوذ الخبيث لإيران في المنطقة، وضد آفة معاداة السامية الأوسع".

وقال وزير الخارجية: "قدمت العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل بالفعل فوائد كبيرة لكلا الاقتصادين. تبلغ قيمة علاقتنا التجارية حوالي 7 مليارات جنيه إسترليني، وهناك أكثر من 400 شركة تكنولوجيا إسرائيلية تعمل في المملكة المتحدة. يدفع الاستثمار الإسرائيلي في المملكة المتحدة النمو والوظائف، حيث يضيف حوالي مليار جنيه إسترليني من القيمة الإجمالية إلى الاقتصاد البريطاني ويخلق حوالي 16000 فرصة عمل في السنوات الثماني الماضية".

مذكرة تفاهم

يذكر أن خارطة الطريق هي تتويج للجهود التي بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر 2021 للعمل بشكل أوثق خلال العقد المقبل على الإنترنت والتكنولوجيا والتجارة والدفاع ، والتي رفعت رسميًا علاقة المملكة المتحدة بإسرائيل إلى "شراكة استراتيجية".

وفي العام الماضي، أطلقت المملكة المتحدة وإسرائيل مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة، مع التركيز على الابتكار بهدف الارتقاء بالعلاقة التجارية. تعتبر اتفاقية التجارة الجديدة، من خلال خفض الحواجز وتأييد التجارة الحرة، أولوية رئيسية لكلتا الحكومتين.