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كييف (أوكرانيا): جال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في منطقة خيرسون المحتلة جزئيا من روسيا في جنوب أوكرانيا، وذلك غداة زيارته الجبهة الشرقية.

وزار زيلينسكي خصوصا بلدة بوساد-بوكروفسكي التي تعرضت لدمار كبير واحتلتها موسكو حتى انسحاب الجيش الروسي في خريف 2022، بحسب صور نشرتها الرئاسة.

كما زار زيلينسكي محطة لتوليد الكهرباء تضررت خلال القصف الذي استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية طوال فصل الشتاء.

وأوضح حساب الرئاسة على تلغرام أن هذه الجولة ركّزت على إعادة الإعمار في منطقة خيرسون حيث ترأس زيلينسكي اجتماعا حول هذا الموضوع.

واحتلت روسيا منذ بداية غزوها في شباط/فبراير 2022، جزءا كبيرا من منطقة خيرسون بما فيه عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه.

لكنّ هجوما مضادا أوكرانيا أجبر القوات الروسية على الانسحاب من الجزء الشمالي والتراجع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو.

إلا أن المنطقة المحررة، وهي منطقة زراعية رئيسية في أوكرانيا، خصوصا مدينة خيرسون، أصبحت هدفا لقصف روسي منتظم.

والأربعاء، زار زيلينسكي مواقع عسكرية قرب مدينة باخموت الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، ثم منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد.