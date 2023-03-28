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طوكيو: ضرب زلزال بقوة 6,1 شمال اليابان بعد ظهر الثلاثاء، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تُصدر أي تحذير من تسونامي.

سُجّلت الهزّة عند الساعة 18,18 (09,18 بتوقيت غرينتش) قبالة أوموري (شمال) على عمق 20 كيلومترًا، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية، وشعر بها أيضًا سكان جزيرة هوكايدو.

وقال المعهد الجيولوجي الأميركي إن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجات.

ولم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية الرسمية.

ولم تشر وسائل الاعلام إلى وقوع أضرار على الفور.

وغالبا ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا لزلزال كبير.