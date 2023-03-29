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إيلاف من لندن: في مقابلة غير عادية، ألمح رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، يفغيني بريغوزين، إلى خطة لخلافة بوتين كرئيس.

ويعتقد محللون أن مالك مجموعة فاغنر المرتزقة والشخصية البارزة بشكل متزايد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أن عناصر من مقابلة نشرت معه كان أجراها مع المراسلين الروس في وكالة الأنباء الفيدرالية الخاصة به، قد تلمح إلى طموحات لتحدي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024.

مقابلة جديرة بالاهتمام

ويقول معهد دراسة الحرب إن "المقابلة كانت جديرة بالملاحظة لشكلها الفريد" وأن "بريغوزين بدا وكأنه يقلد الطريقة التي يصور بها فلاديمير بوتين اجتماعاته العامة المصممة ، إما للسخرية من بوتين بهدوء أو للإيحاء بمهارة أن بريغوزين يمكن أن يصبح روسيًا رئيس مثل بوتين ".

ويتابع المحللون من مركز الأبحاث الأميركي: "تصميم الرقصات والعرض التقديمي لمقابلة بريغوزين يضعان بريغوزين في إطار الكاميرا في مكتب بريغوزين على الجانب الآخر من جمهوره بالطريقة نفسها التي عادة ما تفعلها اجتماعات بوتين المصوَّرة والتقاط الصور".

أسلوب غير معتاد

وقالوا إن "أسلوب الفيلم هذا غير معتاد بالنسبة لبريغوزين ، حيث أن تصريحاته العامة في الفيديو لا تستخدم عادة مثل هذا التنسيق المعقم."

وقد يسعى رئيس مجموعة فاغنر "إلى محاكاة أسلوب بوتين في التصوير السينمائي كجزء من حملة تصيد أكبر لمهاجمة الكرملين أو رسم أوجه تشابه ضمنية بين بريغوجين ومكتب الرئاسة الروسية".

ويخلص التحليل إلى أن "سلوك بريغوزين الأخير - بغض النظر عن نيته - يروج لرواية بين المجتمع الروسي مفادها أن بريغوزين لديه تطلعات سياسية أكبر في روسيا".

