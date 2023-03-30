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لندن: دانت لندن الخميس "الازدراء الكامل" بحرية الصحافة من جانب روسيا إثر توقيف وحبس صحافي أميركي يعمل في صحيفة وول ستريت جورنال بتهمة التجسس.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر أن "قرار روسيا بتوقيف صحافي أميركي يظهر ازدراءها الكامل بحرية الصحافة"، مضيفا "نقف الى جانب الولايات المتحدة دفاعا عن هذه المبادىء الديموقراطية الأساسية".