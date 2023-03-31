قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



أثارت اتهامات رسمية وجهت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور.

وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد قررت توجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق بعد تحقيق في دفع 130 ألف دولار لدانيلز مقابل صمتها بشأن علاقة مزعومة بينهما. لكن لم تعلن بعد تفاصيل تلك التهم.

ترامب ينفي الاتهامات

وفي بيان مطول، نشره الرئيس الأميركي السابق عبر موقع تروث سوشيال الذي يملكه، قال ترامب إنه "بريء تماماً وضحية للاضطهاد السياسي" ووصف الاتهامات التي وجهت له بأنها "مطاردة سياسية عبر القضاء".

وأضاف ترامب: "الديمقراطيون كذبوا وخدعوا وسرقوا في هوسهم بمحاولة النيل من ترامب، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره، وهو اتهام شخص بريء تماماً".

"حرب أهلية على الأبواب"

مواقع التواصل الاجتماعي العالمية ضجت بخبر صدور اتهامات رسمية بحق الرئيس الأمريكي في قضية دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

إذ يعني ذلك أن ترامب أصبح أول رئيس سابق في التاريخ الأميركي يواجه لائحة اتهام جنائية.

وكذلك كان الحال بين المغردين العرب الذين تنافسوا في طرح التساؤلات والتحليلات.

وكان من بين الأسئلة الأكثر طرحا: "هل سيسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه للسلطات؟"

الولايات المتحدة الأمريكية على صفيح ساخن ...



هل سيسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه للسلطات ؟!



📝 شارك برأيك في تعليق حول التطورات الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية وماسيحدث خلال الساعات والأيام القادمة ؟!#الولايات_المتحدة #ترامب#الحرب_3_العالمية pic.twitter.com/SvYy0CF0O2 — عاجل || الحرب || News (@g4_p6) March 30, 2023

هل سيسلم ترامب نفسه للسلطات؟

العديد من المغردين حاولوا الإجابة على السؤال من وجهة نظرهم وتحليلهم.

فرأى البعض أن ترامب سيسلم نفسه بالفعل ولكن "أنصاره سيخرجون للشوارع مما سيحدث فوضى عارمة".

راح يسلم حاله، ويطلعوا أنصاره للشوارع وتصير فوضى، بعدين راح يطالب أنصاره بالعودة لبيوتهم، وتمر السالفة ويترشح للانتخابات ويفوز برئاسة دولة متصدعة الجبهة الداخلية وتخوض حروب بالوكالة لا يمكن الخروج منها بلا خسائر، وراح يكون آخر رئيس لأمريكا بحدودها الحالية، والله أعلم. — محمود حمادنه العقرباوي (@Qablany_AlShmkh) March 30, 2023

وذهب آخرون بتشاؤمهم بعيدا وتوقعوا أن يكون خبر اعتقال ترامب بالتهم الموجهة إليه بداية "حرب أهلية" وبداية "لفوضى إطلاق النار في العديد من الولايات وصولا لمحاصرة أتباع ترامب للبيت الأبيض".

البداية بعد ساعة من الان سيتم اطلاق النار في عدد من الولايات الامركية من طرف مجهولين وهناك مجموعة كبيرة من اتباع الرئيس الامريكي السابق ترامب تحاصر البيت الابيض — abdelwahab boulatrous (@abdelwahabboul5) March 31, 2023

من جهة أخرى أبدى آخرون تفاجأهم من عدم ممانعة القانون الأمريكي ترامب من الترشح حتى لو تمت إدانته.

"صوّتت هيئة محلفين لإدانة ترامب،

المرة الأولى يواجه فيها رئيس تهماً

جنائية".



- حتي لو تم ادانته، لا يمنعه القانون

الأمريكي من الترشيح.

- يقولون، ترامب مستانس، وفي خبر سابق، طالب ترامب ان تقوم الشرطة بتقيد يديه في المحكمة؟!

- كل ٢ من ٣ امريكيين قالوا ان التهم

محركها سياسي وليس… pic.twitter.com/orXKLynuZC — جمال عبدالعزيز التميمي (@Jamal_Atamimi) March 30, 2023

اتهامات سياسية

في المقابل، رأى البعض أن ما يحدث في الولايات المتحدة "تحرك للدولة العميقة قضائياً ضد ترامب، فهم يريدون القضاء على الرئيس الأمريكي السابق قبل أن يقضي هو عليهم إذا نجح في الوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى".

الدولة العميقة في #أمريكا تتحرك قضائياً ضد #ترامب لو وصل للبيت الأبيض مرة آخرى سيدمر الدولة العميقة بالداخل وهم لا يريدون ذلك يريدون القضاء عليه قبل أن يقضي عليهم — مساحات (@iiizi112) March 31, 2023

وقال كثيرون إن "ما يحدث لـ ترامب محاولة من منافسيه لتعطيل وصوله للبيت الأبيض مرة أخرى".

ما يحدث ل ترامب هو محاولة من منافسيه لتعطيله اما الامور التي ذكرتها كلها لم تمس حياة الامريكين او لم تحدث في امريكا بداية من حرب العراق الي الامريكين طامعين في نفطها ( كل الحزبين )ولا تنس ان بوش اصلا مثل ترامب جمهوري و ثانيا ايميلات هيلاري الي كانت كلها مؤامرات تخدم امريكا اخيرا — Mans (@Mans22473217) March 31, 2023

وأبدى مغردون استغرابهم من عدم لجوء ترامب للتغريد مجددا بعدما أزيل الحظر عن حسابه مؤخرا، واستغلال الوصول للعدد الهائل من متابعيه على تويتر.

🔹 ترامب بيتم اعتقاله وللحين لم يغرّد في تويتر.



هل يغرّد ؟؟؟! pic.twitter.com/3kWwmPQNKh — Mr. Wolf (@Mr_WolfST) March 30, 2023

وانتقد آخرون ما جرى بحق ترامب، واعتبروا أن "العدالة الأمريكية تجاهلت رؤساء سابقين متهمين في التسبب بقتل الملايين بالشرق الأوسط ونزوح الملايين بالعالم، واتهمت ترامب منافسهم السياسي. هكذا تدار الأنظمة التي تدعي حقوق الإنسان والقانون".