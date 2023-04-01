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إيلاف من لندن: احتل الجيش السعودي المرتبة الأولى في استطلاع موقع (روسيا اليوم RT عربي) حول أي من جيوش الدول العربية والعالمية غير النووية مرشح لأن يكون هو الأكثر كفاءة خلال العقد القادم.

وكانت (روسيا اليوم) طرحت التصويت في وقت سابق، حتى نهاية مارس/آذار الماضي، وفيه سسألت: في ظل التطور التقني المتسارع تدخل دول جديدة دائرة المنافسة العسكرية مع دول نووية لرفع كفاءة جيوشها بأسلحة تقليدية متطورة واعتماد تكتيكات غير مسبوقة لخوض الحروب.

وقالت: نلفت عنايتكم إلى أن التصويت سيستمر حتى نهاية مارس الحالي. كما نذكركم بأن نتائج التصويت اليومية الإجمالية تظهر على الموقع في اليوم التالي لأسباب تقنية.

وحل في المرتبة الثانية الجيش المصري تلاه الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة، والإيراني في المرتبة الرابع.

ترتيب الجيوش

وفيما يلي ترتيب الجيوش العربية والعالمية ونسب التصويت: الجيش السعودي 48.9%، الجيش المصري 25.3%، الجيش الجزائري 8.3%، الجيش الإيراني 5.1%، الجيش التركي 3.4%، الجيش السوري 1.6%، الجيش المغربي 1.4%، الجيش الياباني 1.3%، الجيش الألماني 1.2%، الجيش اليمني 0.9%، الجيش العراقي 0.8%، الجيش الإماراتي 0.5%، الجيش الأردني 0.4%، الجيش الأسترالي 0.3%، الجيش السوداني 0.3%، الجيش الليبي 0.2%، والجيش الإيطالي 0.1%.

