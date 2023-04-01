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كييف (أوكرانيا): اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت ان رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان/أبريل تشكل "صفعة في وجه المجتمع الدولي".

وكتب كوليبا على تويتر في اليوم الأول من الشهر الذي ستتولى فيه روسيا الرئاسة الدورية للمجلس أن "الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي تشكل صفعة في وجه المجتمع الدولي"، داعياً "الاعضاء الحاليين" للمجلس الى "التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة".

وكانت موسكو أعلنت ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول "التعددية الفعالة".

وقالت الناطقة باسم الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا أيضاً إن لافروف سيترأس جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/أبريل.

"مزحة سيّئة"

وانتقدت الولايات المتحدة خطوة روسيا والمقعد الدائم الذي تشغله في مجلس الأمن.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إنّ "دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بصفاقة وتغزو جارتها لا مكان لها في مجلس الأمن".

وأضافت "للأسف، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا يوجد مسار قانوني دولي عملي لتغيير هذا الواقع"، واصفةً منصب رئاسة مجلس الأمن بأنّه "فخريّ إلى حدّ بعيد".

وكان كوليبا وصف آنذاك الرئاسة الروسيّة لمجلس الأمن بأنها "مزحة سيّئة".

وتتولّى روسيا الرئاسة الدوريّة لمجلس الأمن الدولي اعتبارًا من السبت، لمدّة شهر، خلفًا لموزمبيق.