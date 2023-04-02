قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



سيدني: ضرب زلزال عنيف، بلغت قوّته 7 درجات، غرب بابوازيا-غينيا الجديدة فجر الإثنين، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال ضرب بُعيد الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلّي، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع على بُعد 97 كلم من مدينة ويواك الساحلية وعلى عُمق 62 كلم.

ولم تستبعد الهيئة أن يكون الزلزال قد تسبّب بأضرار في المنطقة بسبب أرضها الليّنة.